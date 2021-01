WhatsApp Vous voyez déjà les conséquences de votre décision de mettre à jour les conditions et la politique de confidentialité de l’application de messagerie et cela a amené votre concurrent le plus direct à se frotter les mains. Nous parlons de Telegram, et il y a quelques jours à peine, la société elle-même se vantait d’avoir dépassé les 500 millions d’utilisateurs, dont plus de 25 millions s’étaient joints au cours des 72 dernières heures. Cela n’indique pas que de nombreuses personnes ont décidé de passer de WhatsApp à Telegram. Si vous êtes l’un d’entre eux ou que vous y pensez, nous vous montrerons comment supprimer définitivement votre compte WhatsApp.

Même si vous êtes complètement déterminé à cesser d’utiliser l’application populaire appartenant à Facebook, il convient de mentionner ce que cela implique avant d’entrer dans le vif du sujet. Si nous supprimons notre compte, l’historique des messages sera effacé, nous perdrons tous les groupes, la sauvegarde cloud sera supprimée, etc.

La vérité est que WhatsApp peut prendre jusqu’à 90 jours pour supprimer complètement toutes ces informations de notre compte, donc si à tout moment nous souhaitons les récupérer, nous pourrions être en mesure de récupérer tout ou partie de ces informations. Dans tous les cas, si nous voulons conserver toutes les conversations et tous les fichiers partagés sur WhatsApp, nous pouvons envoyer une copie à notre email pour vérifier certains messages si nécessaire.

Étapes à suivre pour supprimer votre compte WhatsApp

Pour supprimer complètement notre compte, la première chose que nous allons faire est d’ouvrir l’application de messagerie sur notre téléphone mobile. Une fois cela fait, nous tapons sur le bouton menu depuis l’écran principal pour accéder au Réglages. Ensuite, nous sélectionnons l’option Compte dans le menu qui nous est affiché et à l’étape suivante, nous touchons l’option Supprimer mon compte.

Cela nous montrera un écran où nous sommes avertis de tout ce qui sera supprimé au moment où nous supprimons le compte WhatsApp. Cela nous offrira également la possibilité de changer le numéro et enfin, en bas de l’écran, nous trouverons le bouton Supprimer mon compte.

Par conséquent, il ne nous reste plus qu’à cliquer sur ce bouton et à confirmer que tout s’est bien passé. Si tel est le cas, le compte sera supprimé et au fil des jours, toutes les informations qui y sont associées seront également supprimées. Il est important de savoir que WhatsApp peut conserver certaines informations de notre compte pour des raisons légales, une éventuelle fraude, des activités illégales, etc.