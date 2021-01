Son nom est Délirer, delirium en anglais. En espagnol, nous connaissons cette expression comme une fête dans laquelle ça sonne musique électronique dansante. Ils sont généralement détenus dans bâtiments abandonnés, à l’extérieur, mais nous utilisons également rave comme synonyme de fête. Et à cause de la pandémie, les fêtes à la maison sont devenues très populaires.

Disponible pour Android, iPhone et iPad, Rave – Soirée vidéo C’est la réponse à vouloir rencontrer vos amis mais ne pas pouvoir le faire. Chacun de chez lui ou où qu’il se trouve à ce moment-là. La seule exigence est que chaque participant à la fête ait un appareil connecté à l’application Délirer installée.

Rave – Soirée vidéo Il combine des éléments que nous connaissons d’autres applications, tels que des commentaires en temps réel pendant que nous regardons la même vidéo en direct. Les vidéos peuvent être YouTube, Netflix, Prime Video et de nombreuses autres sources, telles que Google Drive. Allez, tu peux profiter du bien musique et vidéos avec vos amis malgré la distance.

Fêtes à la maison au loin

Le but de cette application est créer un espace partagé pour plusieurs personnes. L’hôte peut inviter qui il veut, il lui suffit d’installer l’application sur son appareil. Et pour communiquer, vous pouvez le faire de votre propre chef Délirer en utilisant des messages texte ou vocaux.

Ainsi, avec Rave – Soirée vidéo vous pouvez lire de la musique ou des vidéos à partir de diverses sources, sur Internet. Vous pouvez même connectez votre appareil à un haut-parleur ou à un téléviseur et partagez ainsi la reproduction avec ceux qui sont avec vous.

Les polices à utiliser incluent YouTube, Netflix ou Prime vidéo mais aussi Vimeo, Google Drive ou Dropbox. Vous pouvez donc utiliser votre propre contenu ou à partir de vos abonnements mensuels.

Un autre détail de Délirer est qu’il peut être utilisé lors d’une fête normale, à la maison, ou en profiter pour fêtes à la maison avec les participants dans leurs propres maisons. En principe, il n’y a aucun problème pour ajouter des utilisateurs. Bien entendu, l’application ne précise pas les limites géographiques des services tels que Netflix ou Prime vidéo.

Mélanges de musique automatiques

Pour terminer, Rave – Soirée vidéo a une autre incitation, et c’est que vous pouvez éventuellement créer une session DJ via Dj rave, un service web dont j’ai parlé il n’y a pas longtemps et qui sert à mélanger automatiquement musique de vidéos youtube.

En bref, avec cette application, vous disposez d’une plate-forme dans laquelle organiser des fêtes à domicile à distance et profitez de la musique et de la vidéo sur divers appareils avec les avantages d’Internet et le même plaisir d’une fête ordinaire.

