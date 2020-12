Pedro Almodóvar ne s’est pas arrêté depuis un an alors que presque tout le reste s’est arrêté. En plus de nous laisser avec plusieurs de ses déclarations explosives – y compris celle selon laquelle les super-héros du grand écran ont besoin de sexe – il a travaillé sur son premier projet de film en anglais, The Human Voice.

Pendant ce temps, Almodóvar a également eu l’occasion de voir des films. Nous vous laissons ici la liste de ce que le réalisateur espagnol considère comme le meilleur de ces mois très difficiles pour l’industrie.

‘First Cow’, le retour du western

Almodovar le considère comme le meilleur de l’année, et un film à retenir pour les décennies à venir.

Le réalisateur a été ébloui par ce qu’il a appelé «un western captivant et délicieux». Pour Almodóvar, expert des atmosphères raréfiées, First Cow est également un bon exemple de la façon de créer une bonne histoire à partir de ses petits détails.

«On peut le voir comme le film d’un ami, l’histoire de deux hommes de l’Oregon, au début des années 1800, qui rejoignent leur destin pour exploiter le lait d’une vache primée. La présence intense de la nature rappelle Lucrecia Martel ».

Selon le réalisateur, le scénario est tout dans cette petite œuvre d’art cinématographique.

“ Le diable tout le temps ”, Almodóvar et des films Netflix

Le diable tout le temps: Robert Pattinson comme Preston Teagardin. Photo Cr.Gen Wilson / Netflix © 2020

Le réalisateur a été surpris par la qualité de l’intrigue et la mise en scène du film tendu d’Antonio Campos, l’un des temps forts de Netflix cette année.

«La merveilleuse Amérique, plus profonde, déchirante, poétique, fanatique, racontée avec subtilité et précision. Je le verrai plus de fois. Une intrigue difficile résolue avec une touche d’enseignant. Je me souviens d’Antonio Campos en tant que producteur de Martha Marcy May Marlene, qui a eu un impact énorme sur moi en 2011 », a-t-il déclaré à Variety lors de la première du film.

‘Another Round’, très son style

Almodóvar semble avoir une prédilection pour les histoires intimes et le travail de Vintenberg l’est, et c’est aussi un voyage émotionnel à travers divers lieux invisibles de mémoire collective.

“Une histoire émouvante, jamais moraliste, sur l’initiation en groupe de quatre amis à la consommation d’alcool, qui les amène au bord du gouffre (…) Il y a un mélange d’optimisme et de mélancolie dans cette histoire qui la transforme en quelque chose de très spécial.”

Bien sûr, Almodóvar avait des mots pour le casting et surtout pour le protagoniste de ce curieux film. «Les acteurs sont magnifiques: Mads Mikkelsen propose une masterclass en sobriété gestuelle. À la fin, au milieu d’une explosion émotionnelle en fin d’année, avec ses élèves également ivres, Mads fait une danse, une véritable catharsis, qui fait pleurer. Dogma 95 reprend forme ».

‘Swallow’, ne pouvait pas manquer le cinéma particulier

Au réalisateur espagnol il a été impressionné par le travail de Mirabella-Davis au point de l’appeler «le meilleur de l’année» et de faire des comparaisons honorables avec plusieurs des plus grands dans les coulisses.

Son style est une comparaison de Yorgos Lanthimos, Jessica Hausner et Todd Solondz. Le protagoniste, une merveilleuse Haley Bennett, ressent une envie compulsive de mettre de petits objets dans sa bouche et de les avaler. Puis il défèque, les nettoie et les garde comme trophées. Les choses se compliquent lorsque vous commencez à avaler des objets pointus comme une punaise, etc. J’ai regardé le film avec un sentiment constant d’émerveillement. Un sujet difficile à développer mais qui ne s’arrête à aucun moment ».

“ Je ne suis pas là ”, les manières à l’état pur

Almodóvar a été particulièrement captivé par l’Opéra Prima de Fernando Frías, une étrange combinaison de genres qui l’a surpris et ébloui dans une égale mesure.

«Le premier film de Frías raconte la vie misérable d’un gang, Los Terkos, dont les jeunes sont plus concernés par les coiffures et les danses exotiques, transformé en rituel, ralenti la cumbia (et leurs tenues hyper-baggy, qui parfois rappelle les kimonos japonais) que la violence et la drogue. Un jour, ils se retrouvent au milieu d’une fusillade avec des membres du cartel local. Ulises, le survivant, s’enfuit à New York, où il mène une vie misérable et rate sa misérable vie à Monterrey, avec ses amis avec lesquels il a dansé la cumbia. “

Un film mexicain inattenduavec un protagoniste au charme irrésistible. Magnifique photographie et une magnifique bande son. Peut-être un mélange de «Los Olivos» de Buñuel et de nombreux autres films sur les orphelins du temps », a déclaré Almodóvar pour IndieWire.

‘The Painter and the Thief’, un documentaire

Almodóvar a même pris le temps de revoir certains documentaires et a choisi cette bizarrerie qui a triomphé dans divers festivals à travers le monde, parmi ses favoris de l’année.

«Un documentaire qui ressemble à un film de fiction a été l’un des succès du dernier Festival de Sundance. Les protagonistes parviennent à se jouer avec une vérité et une expérience rare dans un documentaire. Je suis sûr que le réalisateur a reçu l’histoire, en a fait un scénario et a demandé aux ils s’interpréteront. Une histoire émouvante sur une amitié amoureuse, avec un personnage à la limite ».

L’article d’Almodóvar recommande ses films préférés de 2020, et que vous n’avez sûrement pas vus, a été publié dans Explica.co.