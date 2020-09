Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, présentant les principales plates-formes technologiques de la société lors de son discours d’ouverture sur Microsoft Ignite, y compris les technologies de développement de logiciels low-code Power Platform et la plate-forme de code GitHub. (Photo Microsoft)

L’une des applications les plus importantes de T-Mobile est celle que ses clients voient rarement.

Cela s’appelle ORBIT, et mis à part la garniture magenta requise, l’interface utilisateur est plus fonctionnelle que flashy. Mais c’est un véritable bourreau de travail technologique, fournissant une infrastructure centrale pour soumettre, approuver, suivre, coordonner, analyser et rendre compte de tout projet évalué à plus de 100000 $ au sein de l’entreprise sans fil, des campagnes de vente aux mises à niveau technologiques en passant par les lancements de produits.

Et il est essentiellement développé et entretenu par une seule personne.

Le secret est la pratique croissante du développement de logiciels low-code, qui permet aux analystes commerciaux et à d’autres utilisateurs avancés au sein des entreprises de créer eux-mêmes des applications sophistiquées, sans nécessiter le temps et l’énergie d’équipes plus importantes de développeurs de logiciels. Microsoft a fait une démonstration de l’application T-Mobile lors de sa conférence virtuelle sur la technologie Ignite mardi pour montrer les capacités de ses technologies de développement de logiciels à faible code et sans code Power Platform et Power Apps.

Application ORBIT interne de T-Mobile, développée avec Microsoft Power Apps.

«Le plus important, c’est que toute la plate-forme est construite par moi», a déclaré Brian Hodel, un développeur T-Mobile avec une formation en gestion des processus métier et en amélioration continue, dans une interview avant l’événement. Il a reconnu que Microsoft a aidé et soutenu le travail, mais en tant que seule personne à plein temps sur le projet, Hodel a pu créer un outil sophistiqué en quelques mois.

« De toute évidence, ce n’était pas quelque chose que vous pouviez faire si vous aviez du code personnalisé, des solutions de code complet, car cela prend juste beaucoup plus de ressources, beaucoup plus de temps à faire », a-t-il déclaré.

Il s’inscrit dans une tendance plus large de démocratisation du développement de logiciels, qui attire un champ de fournisseurs de technologie de plus en plus compétitif.

Les entreprises qui proposent des plates-formes de développement à faible code et sans code vont des startups et des sociétés cotées en bourse telles que ServiceNow aux grands concurrents du cloud de Microsoft. Amazon Web Services a déployé en juin son outil de développement de logiciels low-code «Honeycode» pour les non-développeurs. Google, qui a acquis la start-up de développement de logiciels sans code App Sheet en janvier, a intensifié ses initiatives low-code plus tôt ce mois-ci avec le lancement de sa plateforme d’applications commerciales.

Face à cette concurrence croissante, Microsoft a annoncé mardi plusieurs nouvelles intégrations de Power Platform, notamment des fonctionnalités pour la création d’applications personnalisées, des bots IA et des flux de travail automatisés dans Microsoft Teams.

La société publie également de nouvelles fonctionnalités GitHub pour Power Platform, dont une qui permet une intégration continue et un déploiement continu de GitHub vers PowerPlatform.

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a souligné la démocratisation croissante du développement logiciel comme l’une des raisons de l’acquisition de GitHub par l’entreprise pour 7,5 milliards de dollars en 2018, et il a réitéré cette conviction lors de son discours d’ouverture sur Ignite mardi matin.

Charles Lamanna, vice-président de la plate-forme d’application Low Code de Microsoft.

«Je suis particulièrement enthousiasmé par la façon dont nous réunissons Power Platform et GitHub», a déclaré Nadella. «Pour la toute première fois, les développeurs professionnels et citoyens peuvent contribuer au même référentiel, afin de pouvoir créer des applications ensemble, au lieu de les assembler.»

La plate-forme Power de Microsoft remonte à environ cinq ans et comprend aujourd’hui quatre produits low-code: la visualisation des données Power BI; Développement de logiciels Power Apps; Automatisation du flux de travail Power Automate; et Power Virtual Agents pour créer des chatbots.

Charles Lamanna, vice-président de la plate-forme d’applications Low Code de Microsoft, a déclaré qu’il considérait la concurrence croissante d’Amazon, de Google et d’autres comme un signe positif.

« Il y a beaucoup de participants en 2020. C’est à ce moment-là que vous savez que c’est courant, ce qui est très excitant pour nous », a-t-il déclaré. «C’est une thèse de longue date pour nous, qui est vraiment convaincante, en fonction de ce que les clients adoptent et de ce à quoi nos concurrents répondent également.»

Microsoft cite des recherches prévoyant que plus de 500 millions de nouvelles applications seront créées au cours des cinq prochaines années, plus que le nombre total d’applications créées au cours des 40 dernières années, alors même que les entreprises peinent à trouver des développeurs de logiciels. Gartner a estimé l’année dernière que les logiciels low-code et sans code représenteraient plus de 65% du développement d’applications au sein des entreprises d’ici 2024.

«Au fond, l’idée est que vous allez faire en sorte que tout le monde puisse devenir développeur», a déclaré Lamanna.