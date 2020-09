Ahora mismo el Amazon Echo Plus, se encuentra en promoción, es uno de los productos de mayor calidad de todos lo que tiene a la venta Amazon en España, siempre hablando de los que incluyen su propio asistente de voz. Con un acabado de alta calidad, donde se combina de forma adecuada tanto el plástico como la tela.

El Echo Plus tiene un altavoz con tecnología Dolby, diseñado para generar un audio de alta calidad, ya que en su interior existe un pull de 20 milímetros que se combina con un woofer de 76 milímetros, por lo que se consigue una définition muy alta en una horquilla de frecuencias muy amplia. Además cuenta con varios micrófonos que se pueden desconectar en cualquier momento a través de un botón. También podrás tener el control sobre tus grabaciones de voz. Podrás revisarlas, escucharlas ou éliminarlas en cualquier momento.

Oferta por el Echo Plus (2.ª generación) + Philips Hue incluido

La promotion que hay en el día de hoy por el Echo Plus es impresionante cuenta con un descuento de un 50%, el ahorro en concreto es de 75 euros, lo que le hace ser una de las mejores opciones del mercado para hacerse con un altavoz inteligente con Alexa. No se tiene nada que pagar por los gastos de envío si se tiene una cuenta Prime. Pero no solo eso, incluye una bombilla inteligente Philips Hue con la que podrás hacer plus inteligente tu hogar pudiendo encender o apagar la luz solo with hablarle a Alexa.

Muchas opciones de uso en el Echo Plus

El Echo Plus ofrece un sonido de alta calidad con tecnología Dolby et incorpora un controlador de Hogar digital Zigbee et un capteur de température. Escucha música, haz preguntas, llama a cualquiera que tenga un dispositivo Echo, la app Alexa o Skype, averigua información, entérate de las noticias, de los resultados deportivos y de la previsión del tiempo, y mucho más.

El Echo Plus se connecte avec les dispositivos de Hogar digital, como luces y enchufes, y los controla. Solo tienes que encender el dispositivo y decir «Alexa, detecta mis dispositivos». El Echo Plus détecte et configure de manière automatique les dispositifs pour que les commandes soient contrôlées avec la voix.

Para realizar su trabajo de forma efectiva lo ideal es que el altavoz inteligente se conecte a Internet. Esto lo consigue mediante el uso de redes Wifi, algo que la gestion d’une forma sencilla desde une application pour le smartphone que es compatible avec iOS et Android. También incluye Bluetooth, por lo que es possible enviar música desde el propio teléfono, por poner un ejemplo.

Personaliza Alexa avec les compétences

Las Skills son como apps que te ayudan a sacarle el máximo partido al dispositivo. Usa las habilidades para jugar al Trivial, para escuchar las noticias o para relajarte escuchando el sonido de la lluvia. Solo tienes que decir « Alexa, quiero empezar a usar Skills ».