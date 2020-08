Fans de Carbone modifié et de la série de romans cyberpunk écrits par Richard K. Morgan, ils liront ces lignes avec une grande tristesse. Netflix a en effet décidé d’annuler la série télévisée après seulement deux saisons.

La nouvelle n’est apparue que dans ces heures, mais il semble que la décision de Netflix ait été prise il y a longtemps. LES des rumeurs indiquent même avril comme le mois qui a marqué la fin définitive de Altered Carbon.

La question est rendue encore plus étrange par le fait que la deuxième saison est arrivée plateforme de streaming le 27 février. Peu de temps après, le 19 mars, il a fait ses débuts un anime toujours situé dans le même univers.

Netflix a annulé la série télévisée Altered Carbon

Malheureusement, la décision de fermer le salon il semble lié au peu de suite que la série a reçu. Malgré le protagoniste de la deuxième saison est Anthony Mackie (interprète du super-héros Falcon au sein du MCU) les résultats étaient inférieurs aux attentes. Aussi Netflix n’a pas trouvé pratique de renouveler l’émission en raison des coûts élevés, proportionnellement aux quelques vues.

Altered Carbon rejoint ainsi la série télévisée annulée à cette période. En fait, nous pouvons également mentionner The Society et I Am Not OK With This, bien que pour ces deux productions, le blâme est dû à la pandémie mondiale. Souviens-toi aussi que Netflix n’est pas étranger à ce genre de coupes soudaines et parfois non motivées, selon la logique des utilisateurs.

Même Sense8 a été annulé sans trop réfléchir et surtout sans fermer tous les scénarios ouverts. Cependant, dans ce cas, les passionnés se sont réunis et ont exigé avec insistance une conclusion qui a finalement est venu avec un dernier épisode publié sous forme de film.