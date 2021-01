C’est un classique: à 23h59 le 31 décembre / 0 heures le 1er janvier WhatsApp tombe en panne, l’application cesse de fonctionner. Cela n’arrive pas toujours – l’année dernière, cela n’est pas tombé. Mais il arrive que, comme pour les appels téléphoniques, l’énorme volume de trafic que l’application doit gérer sur ses serveurs fasse échouer son service. Si, pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas envoyer le message d’accueil du Nouvel An 2021 par WhatsApp, voici d’autres alternatives:

Télégramme

Il est plus sûr, plus fiable, avec un service plus efficace et le plus rapide du marché. Clairement Telegram est meilleur que WhatsApp en tant qu’application de messagerie, et en fait, ce sont les seuls rivaux qui sont restés et continuent de figurer en bonne place en deuxième position. Alors pourquoi WhatsApp est-elle toujours l’application la plus utilisée?

Tout simplement parce que les utilisateurs s’y sont habitués, mais quand quelque chose comme aujourd’hui se produit et que WhatsApp plante, alors tout le monde y vaaudo sur Google Play et l’App Store descendre de Telegram pour continuer à parler à vos contacts. Et si vous ne nous croyez pas et que Telegram est déjà installé, essayez de voir dans l’interface principale combien de nouveaux contacts de votre répertoire de téléphonie mobile viennent de créer un compte Telegram.

Téléchargez Telegram pour Android

Télécharger Telegram pour iOS

LIGNE

Une autre alternative lorsque WhatsApp tombe en panne est LINE, un application de messagerie multiplateforme qui vient avec des fonctions similaires à l’application de messagerie comme un système de cryptage entre les utilisateurs, la prise en charge des appels vocaux et vidéo, mais aussi avec ses propres fonctions telles que l’option de faire des appels internationaux aux utilisateurs qui n’ont pas LINE, un magasin d’autocollants, la possibilité d’enregistrer vos photos et messages préférés et même une chronologie où vous pouvez voir quel utilisateur a changé son statut et sa photo et quand ils l’ont fait.

Téléchargez LINE pour Android

Télécharger LINE pour iOS

Threema

Peut-être l’application de messagerie la plus sécurisée, Threema crypte toutes les communications de bout en bout, incluant le messages, discussions de groupe, fichiers multimédias et jusqu’à messages d’état. Threema utilise la bibliothèque de cryptographie open source NaCl pour le chiffrement.

Pour empêcher la copie ou l’accès par porte dérobée, les clés de chiffrement sont générées et stockées en toute sécurité sur les appareils des utilisateurs. garde vos données hors de portée des pirates informatiques, des entreprises et du gouvernement, et peuvent être utilisées de manière totalement anonyme. De plus, il offre une large gamme de fonctionnalités telles que Threema Web, cela nous permet d’utiliser Threema également depuis l’ordinateur.

Téléchargez Threema pour Android

Téléchargez Threema pour iOS

Câble

Idéal pour ceux qui détestent avoir à donner leur numéro de téléphone comme le demande WhatsApp, avec Wire pas besoin de partager votre numéro de téléphone avec d’autres personnes. Donnez-leur simplement votre nom d’utilisateur se connecter.

Inscrivez-vous avec un numéro de téléphone sur votre mobile ou avec votre e-mail sur votre ordinateur de bureau, puis connectez-vous avec le même compte sur votre mobile, et c’est tout. Vous pouvez également partager des liens depuis YouTube, Spotify, Vimeo ou SoundCloud dans le chat et peut être joué par d’autres sans quitter Wire. Et si vous avez publié quelque chose dans le mauvais chat par accident, pas de problème, car vous pouvez le supprimer de tous les appareils qui l’ont reçu.

Télécharger Wire pour Android