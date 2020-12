Les smartwatches Amazfit continuent de se multiplier. Après l’Amazfit GTR 2 et l’Amazfit GTS 2 est venu le Amazfit GTS 2 Mini et maintenant nous avons une nouvelle variante, un peu moins chère: le nouveaux Amazfit GTS 2e et Amazfit GTR 2e.

À première vue, il est difficile de distinguer ces modèles «e» des modèles normaux, bien que les différences soient là. D’un côté, l’autonomie double arrivant à deux semaines. En revanche, la connectivité Wi-Fi est perdue.

Fiche technique de l’Amazfit GTS 2e et de l’Amazfit GTR 2e

AMAZFIT GTR 2e

AMAZFIT GTS 2e

DIMENSIONS ET POIDS

46,4 x 46,4 x 10,8 mm

32 grammes

42,8 x 35,6 x 9,85 mm

25 grammes

ÉCRAN

AMOLED 1,39 pouces

AMOLED 1,65 pouces

CEINTURE

Silicone ou cuir

22 mm

Silicone

GÉOPPOSITIONNEMENT

GPS + GLONASS

GPS + GLONASS

CAPTEURS

Capteur d’accéléromètre

BioTracker 2

Capteur gyroscope

Capteur de pression d’air

Détecteur de lumière ambiante

Capteur d’accéléromètre

BioTracker 2

Capteur gyroscope

Capteur de pression d’air

Détecteur de lumière ambiante

BOUTONS

Oui

Oui

ÉTANCHE

5 guichets automatiques

5 guichets automatiques

TAMBOURS

471 mAh

246 mAh

CONNECTIVITÉ

Bluetooth 5.0

NFC (en Chine)

Bluetooth 5.0

NFC (en Chine)

EXIGENCES

Android 5.0 ou supérieur

iOS 10.0 ou supérieur

Android 5.0 ou supérieur

iOS 10.0 ou supérieur

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Revêtement anti-empreintes digitales

Métrique PAI

Revêtement anti-empreintes digitales

Métrique PAI

PRIX

100 euros pour changer

100 euros pour changer

Plus de batterie et de thermomètre, mais pas de Wi-Fi

Si vous connaissez la deuxième génération d’Amazfit GTS et d’Amazfit GTR, vous connaissez déjà 90% des Amazfit GTR 2e et Amazfit GTS 2e, et c’est à l’œil nu, ils sont pratiquement identiques. Deux montres intelligentes: l’une avec un écran circulaire de 1,39 pouce et l’autre avec un écran rectangulaire de 1,65 pouce.

Cependant, il existe de petites différences dans sa conception. L’écran a un Verre incurvé 2.5D au lieu de 3D et le boîtier est en alliage d’aluminium, au lieu d’acier inoxydable. De plus, ils sont disponibles dans des couleurs différentes de celles des Amazfit GTS et GTR 2.

Comme prévu, les deux montres peuvent enregistrer vos activités sportives, surveiller votre pouls en continu, mesurer votre sommeil et le niveau de saturation en oxygène du sang ou SpO2. Les deux ont une résistance de 5 ATM. Un capteur qui n’est pas dans les modèles standard est le capteur de température ambiante, qui transforme ces montres en “thermomètres”.

Le changement positif vient de l’autonomie, qui augmente considérablement malgré le maintien de la capacité de la batterie. Les 471 mAh de l’Amazfit GTR 2e donnez maintenant pour 24 jours d’autonomie au lieu des 14 jours du modèle normal, et le 246 mAh de l’Amazfit GTS 2e a une durée typique de 14 jours, au lieu de la semaine de l’Amazfit GTS 2.

Tout n’est pas une bonne nouvelle, et c’est que l’Amazfit GTS 2e et l’Amazit GTR 2e perdre la connectivité Wi-Fi, de sorte que leur «intelligence» dépend de la connexion au mobile via Bluetooth. Ce qui n’est pas perdu, c’est le microphone ou le support de l’assistant, bien qu’il ne soit plus question maintenant d’Alexa, mais de l’assistant de la maison. Le NFC reste, du moins en Chine.

Versions et prix des Amazfit GTS 2e et Amazfit GTR 2e

L’Amazfit GTS 2e et l’Amazfit GTR 2e coûtent 799 yuans, soit environ 100 euros. Pour les mettre en contexte, le prix en Chine de l’Amazfit GTR 2 et de l’Amazfit GTS 2 est de 999 yuans (125 euros au changement), on parle donc de 25 euros au changement en moins. Il faudra attendre de connaître les prix sur le marché mondial, si les montres arrivent.

