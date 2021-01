Xiaomi et Amazfit font chuter les prix de leurs gadgets les plus appréciés.

Xiaomi est l’une des marques que nous aimons le plus car, entre autres, parce qu’elle met le sceau de qualité sur tous ses produits, et que cela signifie qu’il s’agit d’un mobile, d’une tablette ou de tout autre appareil, elle présente certaines caractéristiques intrinsèques à la signature Chine, comme le bon rapport qualité prix ou le design minimaliste.

Eh bien, aujourd’hui, nous allons vous montrer 8 produits de la société chinoise qui en valent la peine et qui sont en vente sur AliExpress, qui vient de baisser le prix de l’Amazfit GTS et de ces 7 autres produits, Jetons un coup d’œil à eux!

Profitez des offres AliExpress sur les produits Xiaomi

Airdots S

Nous avons examiné les Redmi AirDots S l’année dernière, et nous devons dire que pour le prix qu’ils sont, c’est l’un des meilleurs écouteurs que vous puissiez acheter, avec un bouton à l’extérieur, une batterie décente et un design compact qui les rend idéales pour les transporter n’importe où.

Amazfit GTS

De mon point de vue, la meilleure des offres qu’AliExpress propose actuellement, puisqu’il s’agit d’une smartwatch très compétente, avec un écran de très bonne résolution, avec presque autant de pixels par pouce que le panneau d’un smartphone, et il a également un design léger et compact et dont la batterie dure environ 20 jours.

Téléviseur Xiaomi Mi 55 pouces

Xiaomi a plusieurs Smart TV dans son catalogue, et le meilleur de tous est que vous pouvez les acheter officiellement en Espagne. Il y a longtemps, nous avons examiné le modèle de 55 pouces.

Xiaomi Mi Scooter M365 Pro

Oui, il y a aussi une place dans cette compilation pour les scooters électriques, et ce Mi Scooter M365 Pro est une bonne option si vous envisagez d’utiliser l’un de ces appareils pour vous déplacer dans votre ville, avec une autonomie de 30 kilomètres et facile à plier pour que vous puissiez le ranger confortablement à la maison. De plus, il ne pèse que 12 kilos, il est donc facile à transporter.

Amazfit Bip U

Si vous voulez une montre intelligente avec une batterie longue durée et où vous pouvez recevoir vos notifications et mesurer votre activité et votre sommeil, mais que vous ne voulez pas dépenser beaucoup d’argent, l’Amazfit Bip U est la meilleure option que vous ayez, puisque pour un prix assez bas, il nous offre beaucoup. Votre écran peut également être allumé en permanence grâce à sa technologie d’encre électronique, qui lui donnera également une belle apparence au soleil.

Amazfit GTR

Si vous recherchez quelque chose de plus similaire à une montre intelligente traditionnelle, combiné avec le design d’une montre traditionnelle, cette Amazfit GTR est une bonne option, avec un bon niveau d’autonomie, un design des plus élégants et la possibilité de mesurer notre activité, dormir, recevoir des notifications et gérer la lecture multimédia.

Amazfit Stratos

L’Amazfit Stratos est un appareil similaire à la GTR, mais avec un design plus sportif que vous aimerez peut-être mieux si vous prévoyez de l’utiliser plus axé sur la mesure de votre activité que le reste des possibilités. Pour le reste, c’est une smartwatch qui remplit toutes les fonctions que l’on attend d’elle.