Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur

notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Les écouteurs et haut-parleurs Bose sont parmi les meilleurs du secteur et tout le monde les veut, mais beaucoup de gens ne peuvent pas se permettre les prix exorbitants de la marque.

Aujourd’hui, cependant, vous trouverez plusieurs offres Bose géniales disponibles sur Amazon qui réduisent certains des produits audio les plus populaires de la société à des prix défiant toute concurrence

Les exemples incluent une réduction de 50 $ sur les écouteurs Bose QuietComfort 35 II ANC, une autre réduction de 50 $ sur la barre de son Bose Solo 5 et un nouveau prix bas de tous les temps sur les impressionnants écouteurs sans fil Bose SoundFree qui font sonner les AirPod comme des écouteurs d’un magasin à un dollar.

Nous savons tous que Bose est l’une des marques audio personnelles les plus chères du marché, mais certains des écouteurs et haut-parleurs les plus populaires de la société sont un peu plus accessibles en ce moment si vous profitez d’une grosse vente sur Amazon. Certains sont des accords familiers que nous voyons assez souvent, mais certains d’entre eux sont si impressionnants que vous ne le croirez peut-être pas – comme une légère remise sur le leader de l’industrie Casque sans fil à réduction de bruit Bose 700.

Casque d’écoute sans fil Bluetooth à réduction de bruit Bose 700, avec commande vocale Alexa, noir 379,00 $ Disponible sur Amazon

. peut recevoir une commission Acheter maintenant

Les nouveaux écouteurs de la série 700 de Bose sont les derniers et les meilleurs écouteurs à réduction de bruit active de Bose, et ne sont rivalisés que par les nouveaux écouteurs Sony WH1000XM4 qui viennent de sortir le mois dernier. Bien sûr, le meilleur de Bose est toujours un peu cher, même avec une réduction, il y a donc deux autres offres d’écouteurs Bose que vous devriez absolument envisager. Le très populaire Casque d’écoute sans fil Bluetooth à réduction de bruit QuietComfort 35 II de Bose obtenez un rabais de 50 $ à 299 $ et les premiers et seuls véritables écouteurs sans fil de Bose, le Écouteurs Bose SoundSport Free True Wireless, sont en vente dès maintenant à un nouveau bas prix absolu de seulement 149 $. C’est un prix fou pour de vrais écouteurs sans fil qui font que les AirPod sonnent comme des écouteurs bon marché dans les magasins à un dollar!

Casque d’écoute Bluetooth sans fil QuietComfort 35 II de Bose, réduction du bruit, avec commande vocale Alexa… 299,00 $ Disponible sur Amazon

. peut recevoir une commission Acheter maintenant

Écouteurs Bose SoundSport Free, True Wireless, (écouteurs Bluetooth anti-transpiration pour les entraînements et… 149,00 $ Disponible sur Amazon

. peut recevoir une commission Acheter maintenant

Si vous recherchez plutôt des enceintes, il existe deux offres Amazon en particulier qui vous intéresseront probablement. Système de son Bose Solo 5 TV Soundbar tout le monde aime tant est à 199 $ de 250 $ et le Bose Home Speaker 500 avec une qualité sonore incroyable et une commande vocale Alexa mains libres, vous bénéficiez d’une remise de 100 $ à 299 $.

Bose Solo 5 TV Soundbar Soundbar avec télécommande universelle, noir 199,00 $ Disponible sur Amazon

. peut recevoir une commission Acheter maintenant

Bose Home Speaker 500 avec commande vocale Alexa intégrée, noir 299,00 $ Disponible sur Amazon

. peut recevoir une commission Acheter maintenant

Suivez @.Deals sur Twitter pour vous tenir au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.