Amazon a annoncé le achat de 11 Boeing 767-300, sa première depuis 26 ans que l’entreprise est active. Jusque avant l’acquisition, Amazon exploitait plus de 80 avions par le biais de contrats de location à diverses sociétés.

Le premier avion de la société a été acheté à Delta Airlines et WestJet Airlines. Selon Bloomberg, les sept Boeing 767-300 appartenant à Delta commencera à voler en 2022. Dans le cas de WestJet, la compagnie doit convertir l’un des jets de passagers en cargo avant de rejoindre la flotte.

Le Boeing 767-300 est l’un des avions cargo de taille moyenne les plus efficaces. L’avion est capable de transporter jusqu’à 58 tonnes sur plus de 6 000 kilomètres. Amazon exploitera ses avions dans de petits aéroports aux États-Unis, afin de améliorer vos délais de livraison.

Acheter des avions d’occasion par Amazon élimine la dépendance aux services de fret comme UPS. En ayant ces avions, l’entreprise pourrait expédier ses produits plus rapidement à partir de son centre d’exploitation du Kentucky, aux États-Unis.

Amazon cherchera à rivaliser avec UPS à l’avenir

Actuellement Amazon possède une flotte de 85 appareils et il prévoit de porter ce nombre à 200 au cours des 7 à 8 prochaines années. En mai 2020, l’entreprise a confirmé son intention de établir un service de fret aérien qui concurrencerait UPS. L’entreprise a investi plus de 1,5 milliard de dollars dans la construction d’un complexe pour accueillir un maximum de 100 avions et effectuer un maximum de 200 vols quotidiens.

Les chiffres sont bien inférieurs à ce que font les entreprises de messagerie, comme UPS ou FedEx. Le premier atteint 5 500 vols, tandis que FedEx opère jusqu’à 9 000 liaisons quotidiennes. La présence d’un nouveau complexe à l’aéroport du Kentucky alimentera Amazon Prime Air, qui approchera 600 vols par jour.

Amazon est loin de faire face aux autres compagnies de fret Bien que l’achat de nouveaux appareils et leur stratégie montrent clairement qu’ils sont prêts à tout et disposent des ressources financières pour y parvenir.

Bezos et compagnie a profité de la pandémie en obtenant des avions à prix réduit. Le COVID-19 est venu modifier les plans de nombreuses compagnies aériennes, qui ont maintenu leur flotte au sol. De plus, des constructeurs comme Boeing ou Airbus ont changé leurs plans et mis de côté la production de jumbos.