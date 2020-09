Représentation de l’un des nouveaux bâtiments d’Amazon à Bellevue, la 555 Tower, un gratte-ciel de 42 étages avec près d’un million de pieds carrés d’espaces de bureaux et 28 400 pieds carrés d’espaces commerciaux. (Images vulcaines)

La ville de Bellevue, dans l’État de Washington, ressemble de plus en plus au deuxième siège social d’Amazon.

Le géant de la technologie a annoncé vendredi qu’il créerait 10000 emplois supplémentaires à Bellevue, à seulement 10 miles à l’est de son siège social du centre-ville de Seattle.

Amazon a annoncé en février qu’il passerait à 15000 employés à Bellevue au cours des prochaines années.

Désormais, l’entreprise ajoutera un total de 25 000 employés dans la ville – le même montant qu’elle espère embaucher dans le nord de la Virginie, ou son soi-disant «HQ2». Amazon compte déjà des milliers d’employés à Bellevue, où l’entreprise a débuté dans le garage de Jeff Bezos il y a 26 ans.

La société a acquis deux millions de pieds carrés supplémentaires de bureaux au centre-ville de Bellevue avec deux baux dans de nouvelles propriétés en cours de développement par Vulcan: 555 Tower et West Main. Vulcan, la société immobilière créée par le regretté co-fondateur de Microsoft Paul Allen, est un partenaire de longue date d’Amazon qui a construit son siège social de South Lake Union à Seattle.

La construction des deux bâtiments devrait être terminée d’ici 2023.

«Nous sommes très heureux de travailler à nouveau avec Amazon», a déclaré Ada M. Healey, responsable de l’immobilier chez Vulcan, dans un communiqué.

Amazon a révélé aujourd’hui qu’il développait également une autre tour de bureaux de 27 étages dans son projet Bellevue 600, où une tour de 43 étages est déjà prévue pour la construction. Bellevue 600 sera construit d’ici 2025.

Un rendu de la tour «West Main» d’Amazon.

Amazon, qui emploie plus de 50000 personnes dans et autour de son siège de Seattle, est en désaccord avec le conseil municipal de Seattle depuis des années en raison de son impact sur la communauté et des efforts de la ville pour imposer de nouvelles taxes aux grandes entreprises. L’année dernière, après une bataille fiscale antérieure, la société a annoncé son intention de déplacer ses opérations mondiales à Bellevue.

Son annonce vendredi intervient un mois après que le conseil municipal de Seattle a approuvé une nouvelle taxe sur les salaires les plus élevés dans les entreprises de la ville avec des charges salariales annuelles de 7 millions de dollars ou plus, générant environ 200 millions de dollars par an pour financer l’aide aux familles affectées négativement par le COVID. -19 pandémie et pour atténuer la crise des sans-abri à Seattle.

La Downtown Seattle Association a envoyé une lettre au Conseil le mois dernier, lui demandant de reconsidérer la nouvelle taxe sur les salaires à la suite d’un reportage selon lequel Amazon a interrogé les employés sur les communautés où ils préféreraient travailler ailleurs dans la région.

Dans un article de blog, le chef de l’immobilier d’Amazon, John Schoettler, a qualifié Bellevue de «communauté en pleine croissance, favorable aux entreprises, dotée de superbes équipements, d’une qualité de vie élevée et d’un fantastique vivier de talents».

«Nous sommes impatients de créer plus d’emplois à Bellevue – en contribuant à une stratégie de croissance régionale qui peut créer des opportunités pour les gens à travers le Puget Sound», a écrit Schoettler.

Le grand bâtiment au milieu de la photo est un rendu de la 600 Bellevue Tower d’Amazon, un autre nouveau gratte-ciel que l’entreprise occupera. (Rendu NBBJ)

Amazon a lancé son tirage au sort très médiatisé du siège en 2019, car il prévoyait d’ouvrir un deuxième siège social nord-américain. Mais après que la société ait décidé de diviser le deuxième siège social entre la Virginie du Nord et New York, puis d’abandonner entièrement New York, les projets d’Amazon pour un hub géant HQ2 à des milliers de kilomètres de Seattle sont devenus beaucoup plus modestes.

Dans un autre exemple d’Amazon étendant son empreinte commerciale au-delà de Seattle, la société a annoncé le mois dernier qu’elle dépenserait 1,4 milliard de dollars pour près d’un million de pieds carrés de nouveaux bureaux physiques dans six villes américaines: Dallas, Denver, Detroit, New York City, Phoenix, et San Diego.

Les nouveaux baux à Bellevue et dans tout le pays reflètent la confiance d’Amazon dans un retour au bureau dans un monde post-pandémique. En juillet, Amazon a prolongé sa politique de travail à distance jusqu’en janvier. Les bureaux d’entreprise d’Amazon sont maintenant ouverts, mais la société affirme que «les employés qui travaillent dans un rôle qui peut être exercé efficacement à domicile sont invités à le faire».

D’autres entreprises technologiques telles que Google et Facebook permettent aux employés de travailler de chez eux jusqu’à l’été prochain. Le détaillant de plein air REI a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il chercherait à vendre son tout nouveau siège à Bellevue en raison de la pandémie.

Le mois dernier, Google a acheté plus de terrains dans une autre ville de l’est, Kirkland, Washington, car il étend également son empreinte dans la région de Seattle, où l’entreprise emploie près de 6 000 personnes.

Une carte indiquant l’emplacement des deux nouveaux bâtiments d’Amazon dans le centre-ville de Bellevue. (Image Vulcain)

Amazon a également annoncé aujourd’hui qu’il donnerait 1 million de dollars au Fonds des services à la personne de la ville de Bellevue.

«L’investissement continu d’Amazon à Bellevue, y compris l’annonce d’aujourd’hui de la création de 10 000 emplois bien rémunérés ainsi qu’une subvention d’un million de dollars au Fonds des services aux humains, est une victoire majeure pour notre communauté et notre région», a déclaré la mairesse de Bellevue, Lynne Robinson, dans un communiqué. «Je tiens à remercier l’entreprise pour son généreux soutien aux services essentiels en cette période de reprise économique. La ville a hâte d’étendre son partenariat avec Amazon et de créer de nouvelles opportunités pour tous les résidents de Bellevue. »

Bezos a lancé Amazon dans les années 1990 dans le garage d’une maison de 66 ans qu’il a louée – qui s’est vendue 1,5 million de dollars il y a deux ans – à Bellevue, à moins de 3 km au nord de ses nouveaux bâtiments du centre-ville. Au fur et à mesure que l’entreprise se développait, Bezos a opté pour un campus urbain dense à Seattle plutôt qu’un siège de banlieue tel que Microsoft à Redmond, Washington ou Apple dans la région de la baie.

Bien que la croissance d’Amazon à Bellevue soit désormais centrée sur une ville que certains considéreraient comme une banlieue, Amazon s’en tient à ses principes urbains avec le campus. Tous les bureaux sont à quelques pas les uns des autres et à proximité d’une future station de métro léger Sound Transit qui fera rapidement la navette entre Seattle et Bellevue lors de son ouverture dans quelques années.

En juin, Amazon a annoncé qu’il ouvrirait un bureau de 111 000 pieds carrés pour plus de 600 employés d’Amazon Web Services à Redmond, à seulement 5 km du siège de Microsoft.

Le stock d’Amazon a grimpé en flèche depuis la mi-mars alors que des millions de clients comptent sur le géant du commerce électronique au milieu de la pandémie pour les achats en ligne, le cloud computing, etc. La société a enregistré un chiffre d’affaires de 88,9 milliards de dollars pour le trimestre se terminant le 30 juin, en hausse de 40% d’une année sur l’autre.

L’entreprise a créé 175 000 nouveaux emplois depuis mars et est en train de convertir 125 000 de ces postes en postes réguliers à temps plein. Le nombre d’employés d’Amazon, sans compter les sous-traitants et les travailleurs temporaires, a atteint 876 800 à la fin du deuxième trimestre.