Ce qui s’appelait à l’origine le vélo de fitness Echelon Prime Smart Connect pour Amazon. (Photo d’échelon)

Mise à jour, mardi, 19 h 30 PT: Un vélo stationnaire fabriqué par la société d’équipements d’exercice Echelon et vendu sur Amazon en tant que «Prime Bike» exclusif a été tiré par le géant de la technologie après une journée où il semblait que l’entreprise se lançait dans l’engouement pour le fitness connecté.

« Ce vélo n’est pas un produit Amazon ou lié à Amazon Prime », a déclaré un porte-parole d’Amazon à . mardi soir. «Echelon n’a pas de partenariat formel avec Amazon. Nous travaillons avec Echelon pour clarifier cela dans ses communications, arrêter la vente du produit et changer la marque du produit. »

Toutes les mentions d’Amazon et de la nature «exclusive» du vélo ont été supprimées de la description sur la page Web du produit, et le nom a été raccourci en Echelon Ex-P au lieu d’Ex-Prime. Le produit a également été marqué comme «actuellement indisponible» mardi soir et le prix de 499 $ n’était plus affiché.

(Capture d’écran Amazon.com)

Histoire originale:

Amazon s’apprête-t-il à rivaliser avec Peloton? C’est à quoi cela ressemblait à première vue quand une entreprise de matériel d’exercice a annoncé cette semaine un nouveau «Prime Bike», en partenariat avec le géant de la technologie, le décrivant comme «le tout premier produit de fitness connecté d’Amazon».

«Amazon sera le dernier challenger de Peloton», lisez la mise à jour de l’actualité du site de recherche boursière Seeking Alpha.

Mais à y regarder de plus près, le tout en majuscules AMAZON EXCLUSIVE n’est principalement qu’un accord de marque et non un signe avant-coureur sérieux de la fabrication de son propre équipement d’exercice.

« Amazon et Echelon se sont associés pour vous proposer cette offre exclusive et cette conception de vélo! » lit la première ligne sur la page Web d’Amazon pour l’Echelon Ex-Prime, ou Prime Bike, vendu 499 $. (Ou du moins, c’était plus tôt dans la journée, mais semble maintenant être épuisé, sauf pour une version plus chère d’un vendeur tiers.) Le vélo est fabriqué par la société d’équipements d’exercice connectés Echelon, un concurrent à bas prix de Peloton. .

Dans un communiqué de presse lundi, le président-directeur général d’Echelon, Lou Lentine, a déclaré: «Le Prime Bike a été développé en collaboration avec Amazon, dans le but de créer un incroyable vélo connecté pour moins de 500 $.

Malgré le communiqué de presse, le vélo existe depuis août, selon les détails du produit et les avis des clients sur le site Web d’Amazon. Et l’accord avec Amazon n’est pas si exclusif.

Echelon vend un vélo étonnamment similaire via Walmart appelé Echelon Connect Sport, également au prix de 499 $. Le vélo sur Walmart a un lettrage rouge sur le côté qui dit «Sport» – et est également vendu par Echelon ici. La version Amazon a le même lettrage rouge, mais il lit «Prime» sur son modèle. Un avis publié par un client Amazon (ci-dessous) montre le vélo et la boîte dans laquelle il est entré. Le vélo Amazon aurait également un bouton de résistance et un guidon différents.

(Capture d’écran Amazon.com)(Capture d’écran Walmart.com)

Dans tous les cas, le prix est d’environ 1 400 $ moins cher que le prix récemment réduit du modèle principal de Peloton. Et la diffusion des nouvelles, par des sites tels que NBC News Shopping, pourrait avoir un impact sur les actions de Peloton. Ses actions ont chuté d’environ 2,3% mardi matin en pré-bourse, avant de terminer la journée en baisse de moins de 1% au total, à 94,39 $.

Peloton, qui a attiré plus d’un million d’abonnés payants à ses programmes de fitness connectés, a connu une année à succès, alors que de plus en plus de gens s’entraînent à domicile pendant la pandémie en raison de la fermeture des gymnases et des studios de fitness. La société a publié son tout premier bénéfice plus tôt ce mois-ci, les revenus ayant presque triplé. Le chiffre d’affaires total devrait être d’environ 3,5 milliards de dollars en 2021, soit environ le double du montant enregistré en 2020, selon le Wall Street Journal.

Même avec la légère baisse de son action aujourd’hui, l’action Peleton a plus que triplé au cours des six derniers mois.

La gamme de vélos et d’équipements d’aviron d’Echelon est conçue pour rivaliser dans l’espace, mais à un prix inférieur. Le Prime Bike n’est livré avec aucun appareil permettant la connectivité aux classes à la demande. Les utilisateurs doivent fournir leur propre tablette ou smartphone pour se connecter à l’application Echelon, et l’achat de vélos s’accompagne d’un essai de 30 jours de l’abonnement Echelon United pour accéder à des manèges panoramiques et à des cours dirigés par des entraîneurs.

Les actions d’Amazon ont clôturé en hausse de plus de 5% sur la journée, à 3128,99, entraînant un rebond du Nasdaq. Cependant, son stock ne reposait pas sur des nouvelles d’un vélo de spin mais plutôt sur la mise à niveau d’un analyste.