Amazon correspond maintenant au prix des AirPods Pro que nous avons suivis chez Verizon au cours des dernières semaines, permettant aux clients d’acheter les écouteurs antibruit pour 219,99 $, en baisse de 249,00 $.

Les AirPods Pro sont descendus à un prix légèrement inférieur de 214 $ à l’état neuf cette année, mais cette remise de 30 $ reste la vente la plus cohérente, et il devrait être plus facile pour plus de gens de profiter de grâce à Amazon.

Remarque: MacRumors est un partenaire affilié d’Amazon. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à maintenir le site en activité.

Aucun code de réduction n’est requis pour obtenir l’offre, et Amazon a les AirPods Pro en stock, donc l’expédition devrait être dans les prochains jours. Amazon comprend également 90 jours d’Amazon Music Unlimited gratuitement à l’achat des AirPods Pro.

30 $ d’économie

AirPods Pro pour 219,99 $

Les AirPods Pro sont les écouteurs haut de gamme d’Apple, avec prise en charge de la suppression active du bruit. Les AirPods Pro ont également une meilleure qualité sonore globale que les AirPods et des embouts en silicone personnalisés qui offrent un ajustement plus serré pour différentes tailles d’oreille.

