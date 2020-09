Cette histoire a été initialement publiée le 17/08/2020

12 h 10 HAP le 17 août 2020 et dernière mise à jour le 02/09/2020

12 h 36 HAP le 2 septembre 2020.

En plus du haut-parleur intelligent Echo classique, Amazon vend un modèle amélioré appelé Echo Plus. Il offre un son amélioré et un hub Zigbee intégré pour certains appareils domestiques intelligents, et vous pouvez maintenant l’obtenir pour seulement 74,99 $. C’est 50% de réduction sur le prix habituel de 149,99 $. De plus, Amazon lance une ampoule intelligente Philips Hue gratuite pour adoucir le pot.

L’Echo Plus d’Amazon fait tout ce que vous attendez d’un haut-parleur Alexa, comme contrôler les appareils domestiques intelligents, diffuser de la musique, appeler d’autres haut-parleurs (ou des personnes avec l’application Alexa installée), utiliser des compétences tierces, etc. Par rapport au haut-parleur Echo ordinaire, le Plus a amélioré la qualité audio et un hub Zigbee intégré pour se connecter directement à certains appareils domestiques intelligents. Alors que la plupart des produits pour la maison intelligente utilisent une connexion Wi-Fi standard de nos jours, le hub Zigbee est toujours pratique pour les ampoules Sylvania et Hue, les serrures Yale, etc.

Cela correspond au prix le plus bas que nous ayons vu pour l’Echo Show, mais contrairement à la dernière fois qu’il était à 75 $, il comprend désormais une ampoule Philips Hue gratuite. Prenez ce bundle sur le lien ci-dessous.

Amazon proposait auparavant l’Echo Plus pour 75 $ en août, mais ce n’était que le haut-parleur à l’époque. L’accord est de retour et comprend désormais une ampoule intelligente gratuite.