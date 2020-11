D’un Chromebook à une Surface, ils se vendent mieux que jamais.

Ce Black Friday est formidable pour toutes les catégories de produits, mais surtout l’informatique. Ces quatre ordinateurs portables sont les meilleurs vendeurs de cette période de soldes sur Amazon et pas étonnant. Chacun se distingue par quelque chose devant les autres, chacun est bon dans son propre domaine et les gens le savent.

Ce sont les 4 ordinateurs portables qui tout le monde achète sur le Black Friday d’Amazon en 2020.

Ordinateurs portables les plus vendus sur Amazon

Chromebook Acer: c’est un ordinateur portable avec le système d’exploitation Chrome OS avec lequel nous ne travaillerons que via une connexion Internet. Nous avons un panel de 14 pouces avec résolution Full HD, un processeur Intel Celeron N4020, 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne eMMc et Intel UHD Graphics. C’est un très portable léger et fin Vous en tirerez sûrement beaucoup de travail n’importe où. Savoir plus: Chromebook Acer 314 | 14 pouces, 4 Go de RAM, Intel Celeron N4020, 64 Go eMMcLenovo IdeaPad 3: si Lenovo est là où il est, c’est à cause de son bon travail. Leurs ordinateurs portables sont de meilleure qualité chaque année et c’est indiscutable. Cet IdeaPad 3 arrive avec un écran de 15,6 pouces, une résolution Full HD, un processeur Intel Core i5-1035G1, la quantité écrasante de 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire SSD. Il est livré avec Windows 10 Home installé. C’est un ordinateur portable très bien utilisé en termes d’espace, et son clavier occupe presque toute la base de celui-ci. Savoir plus: Lenovo IdeaPad 3 | 15,6 pouces, i5-1035G1, 12 Go de RAM, 256 Go SSDLenovo ThinkPad E15: Un nouveau Lenovo est l’un des plus désirés du Black Friday, et ce n’est pas pour moins. Cela vient avec un processeur puissant Intel Core i5-10210U 10e génération, accompagnée de 8 Go de RAM et 256 Go de type SSD. De plus, nous avons un panel de 15,6 pouces avec résolution Full HD et Windows 10 Professionnel préinstallé. C’est un ordinateur portable entièrement pliable que l’on peut ouvrir jusqu’à 180 °. Pas le plus léger, mais oui Le plus puissant. Savoir plus: Lenovo ThinkPad E15 | 15,6 pouces, i5-10210U, 8 Go de RAM, 256 Go de SSDMicrosoft Surface Pro 7: La tablette-ordinateur portable de Microsoft se faufile dans ce top grâce à sa belle baisse de prix ce Black Friday. Pour plus de 300 € de moins que d’habitude vous prendrez une tablette de 12,3 pouces avec une résolution de 2736 x 1824, avec la puissance d’un CPU Intel Core i5-1035G4, 8 Go de RAM, 128 Go Mémoire SSD et Windows 10 préinstallés. Savoir plus: Microsoft Surface Pro 7 | 12,3 pouces, i5-1035G4, 8 Go de RAM, 128 Go de SSD

Aucun d’entre eux ne vous décevra du tout. Ne manquez pas, comme l’un des meilleurs vendeurs a déjà brûlé son stock et nous n’avons pas pu le mettre dans ce top.

