Des militants protestent contre les allégations de lutte contre les syndicats et d’autres problèmes en dehors de la réunion des actionnaires d’Amazon 2019. (Photo . / Monica Nickelsburg)

Amazon a atterri dans l’eau chaude cette semaine lorsque les offres d’emploi ont révélé des détails apparents sur les stratégies de l’entreprise pour identifier une activité syndicale potentielle au sein de ses effectifs.

L’entreprise a rapidement retiré les deux annonces d’emploi pour les analystes du renseignement dont les tâches consistaient à suivre les «menaces de syndicalisation», affirmant qu’elles ne décrivaient pas avec précision les rôles.

Mais ce n’était que la dernière illustration de la relation difficile et parfois controversée entre les syndicats et l’un des plus grands employeurs privés du pays. Amazon a réussi à éviter les syndicats dans ses rangs pendant des années, malgré une main-d’œuvre qui comprend des centaines de milliers de travailleurs d’entrepôt et de logistique de première ligne.

Cependant, les dirigeants syndicaux affirment que le contrôle croissant d’Amazon, associé aux effets d’entraînement de la pandémie COVID-19, pourrait inaugurer une nouvelle ère de syndicalisation chez le géant de la technologie.

Tel que rapporté par CNBC, les postes étaient destinés aux analystes du renseignement chargés de collecter des informations sur «des sujets sensibles hautement confidentiels, y compris les menaces de syndicalisation contre l’entreprise», ainsi que des manifestations, des crises géopolitiques et d’autres risques. Les analystes devaient rendre compte de leurs conclusions aux «parties prenantes internes, y compris la direction exécutive», selon l’une des descriptions.

« Cela a été commis par erreur et a depuis été corrigé », a déclaré la porte-parole d’Amazon Lisa Levandowski à propos de la décision de l’entreprise de supprimer les messages.

Mais les militants syndicaux ne sont pas convaincus, compte tenu de l’histoire de l’entreprise. Ajouter du poids à leur scepticisme était un outil de surveillance qui a mystérieusement surgi sur Internet ouvert et a été déterré par Motherboard cette semaine. Selon le rapport, les employés de l’entreprise Amazon ont reçu des rapports via l’outil sur les grèves planifiées et les activités d’organisation des chauffeurs de livraison de contrats Amazon Flex.

Levandowski a confirmé l’existence de l’outil à . et a déclaré qu’Amazon l’interromprait.

«Nous disposons de plusieurs moyens pour recueillir les commentaires des conducteurs et nous avons des équipes qui travaillent chaque jour pour veiller à ce que nous prônions l’amélioration de l’expérience du conducteur, notamment en écoutant directement les conducteurs», a-t-elle déclaré par e-mail. «Après avoir été informés, nous avons découvert un groupe au sein de notre équipe de livraison qui regroupait des informations provenant de groupes fermés. Alors qu’ils essayaient de soutenir les conducteurs, cette approche ne répond pas à nos normes et ils ne le font plus car nous avons d’autres moyens pour les conducteurs de nous faire part de leurs commentaires. «

Amazon a réussi à maintenir les efforts de syndicalisation à distance tout au long de ses 25 ans d’histoire. Par exemple, l’entreprise a fermé un centre d’appels en 2000 après que les Communications Workers of America aient lancé une campagne pour y syndiquer 400 employés du service client. Amazon a déclaré à l’époque que le centre d’appels avait été fermé dans le cadre d’une restructuration et de licenciements plus larges.

L’avocat syndical Marcus Courtney.

Marcus Courtney est un vétéran des syndicats qui a aidé à lancer la campagne des centres d’appels. Dans une interview avec . cette semaine, il a déclaré qu’Amazon utilisait les mêmes approches, 20 ans plus tard.

«Ils ont toujours estimé qu’il fallait mettre en place une stratégie pour dissuader les travailleurs des activités syndicales organisées», a-t-il déclaré. « Vous avez vu cela en 2000. C’est ce qu’ils ont fait en 2000, c’est la graine qui a pris racine à l’époque, et qui a continué avec la dernière révélation. »

La même année, des rapports ont fait surface sur la manière dont Amazon forme les managers à repérer les syndicats et leur fournit du matériel antisyndical à transmettre aux employés.

Quatre ans plus tard, les techniciens des entrepôts d’Amazon dans le Delaware ont demandé au Conseil national des relations du travail d’organiser un syndicat et ont organisé le premier vote si celui-ci était le cas dans le cadre des opérations d’exécution d’Amazon, selon le magazine Time. Amazon et l’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale ont lancé des campagnes de lobbying en duel. Amazon a embauché un cabinet d’avocats spécialisé dans l’aide aux entreprises pour maîtriser l’activité syndicale.

Finalement, les employés ont voté 21-6 contre l’adhésion au syndicat.

Amazon affirme que ses travailleurs n’ont pas besoin de conventions collectives, car l’entreprise offre déjà une grande partie de ce que les syndicats exigent. En 2018, l’entreprise a annoncé un salaire minimum historique de 15 $ pour tous les employés et en 2019, Amazon s’est engagée à dépenser 700 millions de dollars d’ici 2025 pour améliorer les compétences d’un tiers de sa main-d’œuvre américaine. Tous les employés à temps plein ont accès à des avantages sociaux concurrentiels et à des programmes de formation professionnelle.

«Amazon respecte le droit de ses employés de choisir d’adhérer ou de ne pas adhérer à un syndicat», a déclaré Levandowski. «Nous pensons qu’une politique de porte ouverte qui encourage les associés à faire part de leurs commentaires, questions et préoccupations directement à la direction est la meilleure relation que nous pouvons avoir avec nos associés.»

Ils ont toujours estimé qu’il fallait mettre en place une stratégie pour dissuader les travailleurs des activités syndicales organisées. Vous avez vu cela en 2000… et cela a continué avec la dernière révélation.

Malgré ces politiques, trois grands syndicats s’emploient aujourd’hui à organiser les employés d’Amazon. Les Teamsters, le Syndicat des travailleurs unis de l’alimentation et du commerce et le Syndicat du commerce de détail, de gros et des grands magasins ont soutenu les grèves et les campagnes de négociation collective ces dernières années.

Des campagnes pour organiser Whole Foods et les employés des entrepôts d’Amazon sont en cours, a confirmé Chelsea Connor, directrice des communications pour RWDSU et UFCW. Elle a refusé de commenter davantage ou de mettre les membres des campagnes à disposition pour des entretiens, craignant que ces entretiens ne compromettent les efforts.

Les campagnes de syndicalisation surviennent alors qu’Amazon fait face à une surveillance accrue sur son traitement des cols bleus qui alimentent son infrastructure de livraison. Les employés des entrepôts à travers l’Europe et les États-Unis ont organisé des grèves et des débrayages exigeant une meilleure rémunération et des normes plus indulgentes.

La pandémie de coronavirus a fait monter la température cette année alors que les épidémies de COVID-19 dans les entrepôts d’Amazon à travers le pays ont fait la une des journaux. Depuis le début, Amazon a refusé de divulguer le nombre de cas dans ses effectifs, attirant les critiques des employés et des militants exigeant plus de transparence.

Au printemps, Amazon s’est retrouvé confronté aux problèmes de sécurité des employés et à une énorme augmentation des commandes de clients qui se sont tournés vers le géant des achats en ligne pour éviter de risquer d’être exposés au virus dans les magasins physiques. Amazon a embauché 175000 employés supplémentaires pour répondre à la demande et a enregistré des bénéfices de 5,2 milliards de dollars au deuxième trimestre de cette année, doublant son résultat net par rapport au même trimestre il y a un an, malgré des dépenses de plus de 4 milliards de dollars sur les initiatives COVID-19.

Les clients qui affluent vers Amazon pendant la pandémie ont été une aubaine financière indéniable, mais leur dépendance croissante à l’égard de l’entreprise pourrait également être un handicap, selon Courtney.

«Si vous pensez à l’histoire du travail et où les syndicats ont pris racine, vous pensez aux usines automobiles», a-t-il déclaré. «Vous aviez Ford, GM. Vous aviez Boeing… des industries essentielles au succès de la nation. L’industrie de la technologie, jusqu’au moment de COVID, n’a jamais été placée dans le contexte d’une industrie nationale critique qui est vitale pour le succès de notre pays, pour l’économie, pour les personnes en dehors de celui-ci, et plus largement. Je pense que c’est finalement la raison pour laquelle la syndicalisation s’installera dans ce secteur.

Les organisateurs du travail des cols bleus d’Amazon reçoivent également le soutien de leurs homologues cols blancs, une nouvelle tendance qui pourrait faire de l’attitude antisyndicale d’Amazon une plus grande responsabilité.

Les travailleurs technologiques d’Amazon se sont organisés autour des problèmes de changement climatique et de justice sociale depuis plus d’un an, notamment en soutenant les débrayages et les manifestations dans les entrepôts ces derniers mois. En juin, le groupe Amazon Employees for Climate Justice a organisé une grève virtuelle après le licenciement de plusieurs employés militants de la technologie et des employés d’entrepôt.

La prochaine élection présidentielle est à la base de ces dynamiques changeantes. Le vice-président Joe Biden fait campagne, en partie, sur un plan de renforcement des syndicats qui a obtenu le soutien de l’AFL-CIO.

«Aucune syndicalisation réussie ne se produit sans l’appui actif du gouvernement», a déclaré Courtney. «Amazon, tourné vers l’avenir,… voit que s’il y a un changement dans les administrations, cette administration est plus susceptible de [support] la formation de syndicats dans les industries critiques du pays et maintenant l’industrie de la technologie, c’est cela. »

Si Biden remporte la présidence, a prédit Courtney, le bilan de plusieurs décennies d’Amazon pour tenir les syndicats à distance pourrait prendre fin.