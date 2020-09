Amazon supprime un grand nombre de faux avis

Le problème peut affecter la réputation de la marque

Il y a plus de 20 groupes de personnes liées avec une moyenne de 16 mille membres et plus de 560 publications quotidiennes

L’une des valeurs qui se sont démarquées dans Amazon Tout au long des années de sa présence sur le marché, c’est la possibilité pour les utilisateurs et les consommateurs de faire un examen qui évalue le produit et le service reçus, ce qui en a fait une métrique fiable pour déterminer la qualité et l’authenticité.

Cependant, depuis un certain temps, la société de Seattle est confrontée à la prolifération de faux avis, ce qui est exacerbé par l’explosion des ventes.

Un problème pour assister

C’est un problème pour Amazon, car l’existence de ce type de contenu peut conduire à des acheteurs mécontents et à la possibilité d’une mauvaise réputation pour la plateforme.

À cet égard, un rapport de CNBC indique que divers groupes ont été détectés sur Facebook où des «mauvais vendeurs» demandent des avis positifs versés aux robots et cliquent sur des fermes qui votent en faveur des avis négatifs pour éliminer la concurrence.

Ce qui précède découle d’une enquête menée en juillet dernier par l’UCLA et l’USC, qui pointe vers plus de 20 groupes de proches avec une moyenne de 16 000 membres et plus de 560 publications quotidiennes. L’étude ajoute que les vendeurs offrent un remboursement ou un paiement pour un avis positif d’environ 6 $ (environ 129 pesos).

Bien que l’enquête se concentre sur le marché américain, elle n’est pas unique à ce pays, en raison du fait qu’un rapport du Financial Times indique qu’Amazon a éliminé environ 20000 critiques de produits, rédigées par sept de ses 10 principaux critiques dans le Royaume. Uni.

Cela s’est produit après une enquête menée par les médias britanniques, qui a identifié des comportements suspects dans les évaluations. En ce sens, le FT a trouvé des preuves que les utilisateurs profitaient de l’affichage de milliers de notes cinq étoiles.

Le consommateur, le touché

Selon MarketingProfs, l’un des 8 types d’avis différents dans le monde numérique que les marques doivent savoir gérer pour éviter les problèmes dans des sections telles que la réputation, sont les faux avis.

Compte tenu de cela, pour Amazon, il est essentiel de mener des enquêtes telles que celles menées aux États-Unis et au Royaume-Uni, non seulement pour identifier le problème, mais aussi pour éliminer ledit contenu et sanctionner ou censurer les vendeurs fautifs.

En effet, c’est un problème qui, selon CNBC, entraîne des répercussions de plus en plus graves car les acheteurs passent aujourd’hui plus de temps à la maison motivés par la distance sociale, c’est pourquoi ils recherchent de plus en plus de choses en ligne. qu’ils voudraient normalement acheter en personne.