Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 20/11/2020 14:51

Une fois de plus Amazon France a divulgué l’existence d’un jeu. Selon ce site, L’un des remakes les plus attendus de 2021 sera disponible sur Nintendo Switch. C’est vrai, nous voulons dire NieR Replicant ver.1.22474487139, qui pourrait frapper la console hybride le même jour que les versions PS4, Xbox One et PC.

Selon le magasin international, NieR Replicant ver.1.22474487139 arriverait sur le Switch le 23 avril 2021. Cependant, il est important de mentionner que ni Square Enix ni Nintendo n’ont commenté cela. De même, Amazon France a eu un bilan assez mauvais, donc ce remake risque de ne pas arriver sur la console hybride à la fin de la journée.

Jusqu’au moment, aucune des sociétés impliquées dans ces informations, Nintendo, Amazon et Square Enix, ont commenté la question de la filiation, et nous en doutons. Sur des problèmes connexes, la version physique de DOOM Eternal a été annulée.

Via: Bande dessinée

