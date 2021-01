Amazon active enfin le service de sécurité complet d’Alexa, le soi-disant Guard Plus. La version améliorée de Guard permet à un agent de sécurité toujours alerte dans la maison; avec détection de sons étranges, alertes sur le mobile, bruits dissuasifs et même la possibilité de passer des appels d’urgence.

Puisque les haut-parleurs intelligents sont constamment en alerte, pourquoi ne pas les utiliser comme observateurs à domicile lorsque leurs propriétaires ne sont pas à la maison? Cette fonctionnalité n’est pas nouvelle car Amazon l’a offert avec Guard, un service actif aux États-Unis qui pour le moment est resté dans ce pays. Amazon a annoncé une mise à niveau de paiement en septembre 2020, le soi-disant Guard Plus. Et il est déjà actif pour les propriétaires d’un Amazon Echo aux États-Unis.

Détection de sons inhabituels dans la maison

Alexa Guard Plus offre une surveillance améliorée par rapport à la précédente Alexa Guard comme Amazon augmente la détection des sons inhabituels pour les traiter comme une alerte potentielle. Bruit de pas lorsque Guard Plus est activé, bruit de verre brisé, coups … Les Amazon Echos sont vigilants en cas d’anomalie pour avertir leurs propriétaires via l’application mobile Alexa.

Avec Alexa Guard Plus, il est possible de garder un œil sur la maison lorsque personne n’est à l’intérieur. Le système de surveillance, qui utilise les microphones installés dans les enceintes Amazon (en plus des appareils connectés), est capable de appeler le 911 si demandé par ordre verbal (dans l’environnement domestique), avertit des bruits potentiellement dangereux (lorsque les utilisateurs activent l’alarme parce qu’ils quittent la maison) et peut dissuader les voleurs par des sons de chien ou en activant les lumières connectées à Alexa, par exemple.

Le service Guard Plus est souscrit par abonnement: 4,99 euros par mois ou 49 dollars par an. C’est une amélioration notable par rapport au service de base Alexa Guard, qui est gratuit. Et pour le moment, il n’est disponible qu’aux États-Unis.

