On ne sait pas quand Sony dévoilera le prix et la date de sortie de la PS5, mais Microsoft a révélé les détails de disponibilité pour la Xbox Series S et la Xbox Series X.

Les clients Amazon du Japon ont découvert des offres d’accessoires PS5 contenant des détails de prix et des dates de lancement.

Les listes désormais supprimées indiquaient que les accessoires seraient lancés le 20 novembre, ce qui suggère que c’est à ce moment-là que les deux consoles PS5 seront disponibles en magasin.

La balle proverbiale est dans le camp de Sony en ce moment, maintenant que Microsoft a révélé ses derniers secrets Xbox de nouvelle génération. Microsoft n’a eu besoin que de quelques jours pour confirmer que la Xbox Series S est réelle et tout annoncer, du prix à la date de précommande en passant par la date de lancement. Microsoft est allé encore plus loin, en divulguant également les détails de disponibilité pour la série X. Les deux seront disponibles en précommande le 22 septembre et seront expédiés le 10 novembre. Le modèle moins cher coûte 299 $, tandis que la Xbox plus chère coûtera 499 $. Les deux appareils seront disponibles dans le cadre du programme Xbox All Access, qui s’est étendu à 12 marchés supplémentaires.

Il est tout à fait clair que Microsoft cible un large éventail de clients potentiels avec les deux versions Xbox 2020, et il cherche à rendre l’achat aussi abordable que possible. Quand Sony répondra-t-il avec son propre prix PS5 et sa date de sortie? Nous n’avons aucune idée. Mais une fuite pourrait-elle également déclencher les annonces de Sony?

Une série d’erreurs de liste Amazon pour les consoles PS5 et les divers accessoires annoncés par Sony offraient des détails de prix et / ou des dates de sortie pour les appareils. Il s’est avéré qu’il s’agissait d’erreurs et Sony a dû refuser d’autres fuites suggérant que les détails de disponibilité étaient imminents. Sony s’est rapproché de la date de sortie et du prix de la PS5 il y a quelques semaines lorsqu’il a annoncé au monde que l’offre de PS5 serait limitée et que tout le monde ne pourrait pas recevoir ses commandes pendant la période de précommande initiale.

Cela nous amène à une autre fuite d’Amazon liée à la PlayStation 5, et cette fois-ci, il s’agit d’une fuite provenant du pays d’origine de Sony. Amazon Japon a brièvement répertorié plusieurs accessoires PS5, avec des informations sur les prix et les dates de sortie pour la région.

Des gens du Japon ont posté des captures d’écran montrant ces listes sur Twitter, et Gizmodo Japan s’est également adressé à eux.

PS5 コ ン ト ロ ー ラ 用 充電 ス タ ン ド

PS5 用 ヘ ッ ド セ ッ ト

PS5 コ ン ト ロ ー ラ 用 ア タ ッ チ メ ン ト

こ の 商 売 予 定日 は 2020 年 11 月 20 日 で す。

こ の 商 売 予 定日 は 2020 年 11 月 20 日 で す 。https: //t.co/A3GArnN32A 11 月 20 日 発 売 な ん で す か。 pic.twitter.com/XPppeIhDhr – れ ん か (@Renka_schedule) 9 septembre 2020

Une traduction Google du tweet ci-dessus montre que le contrôleur PS5, les écouteurs PS5 et le chargeur sont tous censés être expédiés le 20 novembre. Bien que la liste ne mentionne aucune des versions de la PS5, il est logique de supposer que tous les accessoires seront expédiés à la même date que les consoles.

Mais à moins que Sony ne confirme la date de lancement, cela pourrait être juste une autre erreur d’Amazon, même si elle vient du Japon. Les fiches ont été supprimées rapidement et vous ne les trouverez pas en ligne pour le moment, mais cela ne confirme pas qu’elles offraient des informations authentiques.

D’autres fuites mentionnaient également la même date de sortie le 20 novembre pour la PS5. Ce pourrait être juste une coïncidence. Encore une fois, Sony n’a jamais offert de fenêtre de lancement claire pour la PS5 autre que ces insaisissables «vacances 2020». En comparaison, Microsoft a déclaré que la Xbox Series X arriverait en novembre il y a quelques semaines, bien avant de révéler la date de lancement du 10 novembre.

De plus, une fuite récente a suggéré que la PS5 pourrait ne pas être lancée simultanément sur tous les principaux marchés que Sony fournira initialement. Certains pays ont des estimations d’expédition «vacances 2020», tandis que d’autres recevront la PS5 «fin 2020».

Cela dit, Sony ne peut pas rester assis trop longtemps sur le prix et la date de sortie de la PS5. Les précommandes Xbox commencent le 22 septembre. Sony voudra peut-être révéler les prix de la PS5 d’ici là, pour empêcher certaines personnes de dépenser de l’argent pour cette console Series X abordable et choisir la PS5 Digital Edition à la place.

