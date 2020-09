Amazon lance un nouveau service pour les gestionnaires immobiliers appelé «Alexa for Residential» qui facilite le déploiement et la gestion des appareils et des expériences à commande vocale dans les immeubles à appartements.

Les résidents n’ont pas besoin d’avoir un compte Amazon, d’acheter des appareils ou de configurer quoi que ce soit dans un appartement, a déclaré la société dans un article de blog sur le lancement jeudi. Ceux qui ont un compte peuvent le lier pour accéder à des fonctionnalités plus étendues telles que jouer leur musique et appeler leurs amis et leur famille.

Les intégrateurs de maisons intelligentes IOTAS, STRATIS et Sentinent Property Services sont les premiers à utiliser le service. IOTAS est une startup basée à Portland qui a levé 8,5 millions de dollars l’automne dernier.

«Alexa for Residential va au-delà de la maison intelligente – elle permet également aux propriétés de fournir des expériences vocales personnalisées à leurs résidents, y compris des informations sur les équipements et les services personnalisés», a déclaré Liron Torres, responsable des propriétés intelligentes pour Amazon Alexa.

Les appareils peuvent être réinitialisés aux paramètres par défaut lorsque les résidents déménagent et être utilisés dans des unités vacantes pour répondre à certaines questions ou fonctionnalités de démonstration disponibles dans l’appartement.

Amazon affirme que les gestionnaires immobiliers n’ont accès à aucune donnée client et que les enregistrements vocaux sont automatiquement supprimés quotidiennement. Si un client associe son compte Amazon personnel, il aura le contrôle total de ses paramètres de confidentialité comme si l’appareil était le sien, avec toutes les préférences automatiquement appliquées.