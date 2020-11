Jouer sur votre smartphone prend une nouvelle dimension avec cette nouvelle application Amazon.

Le succès de Twitch continue imparable et, avec lui, la présence de plus d’amateurs de jeux vidéo qui s’y consacrent de manière professionnelle. Sa popularité a augmenté comme de la mousse, attirant chaque jour des milliers de streamers et des dizaines de milliers de spectateurs après les matchs en direct.

Amazon a acheté Twitch en 2014, anticipant son boom ultérieur, et maintenant il a fait un autre pas dans le même domaine, mais cette fois dédié aux utilisateurs de smartphones Android: le Lancement de GameOn. C’est dans la lignée de la création il y a quelques mois Soirées Twitch Watch, un service qui permettait aux créateurs de contenu de regarder des films Amazon Prime en direct avec leur public.

Qu’est-ce que GameOn

GameOn est la nouvelle plate-forme introduite par Amazon. Ceci n’est pas simplement intégré à Twitch, mais permet aux joueurs Android ** de partager leurs jeux avec la communauté ** de l’application, mais sous forme de courts clips. La grande différence avec Twitch est que, pour le moment, il n’y a pas de diffusion en direct.

L’opération est similaire à l’enregistrement d’écran Android normal. L’innovation et la partie la plus attractive est qu’en même temps que l’écran est enregistré, Avec la caméra selfie du smartphone, le visage du joueur peut être enregistré et réagissez au clip.

Les vidéos téléchargées sur la plateforme doivent avoir entre 30 secondes et 5 minutes et, grâce aux petits outils qu’il comprend, il est possible éditer les vidéos (Mais d’une manière simple, ne vous attendez pas non plus à une coupe finale). Bien entendu, toutes les créations peuvent être partagées.

Servez la vidéo ci-dessous comme votre carte de présentation.