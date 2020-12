Introduit en septembre, Amazon Luna est enfin compatible avec les téléphones Android.

Écrit par Dídac Dalmases sur Amazon

Si avec Google Stadia, Xbox Game Pass, GeForce Now ou Google Play Pass nous avons déjà eu du mal à en choisir un abonnement au jeu vidéo mobile, depuis aujourd’hui il y a un nouveau joueur dans le jeu. Amazon a annoncé que Luna est maintenant disponible sur les appareils Android aux États-Unis, y compris le cloud gaming pour jusqu’à deux appareils simultanés par 5,99 $ par mois.

Tous les détails d’Amazon Luna pour Android

Fondamentalement, le service Amazon Luna se compose de deux abonnements principaux: Luna + et Ubisoft +, différenciés principalement par prix et le catalogue de jeux.

Dans le cas de Luna +, pour 5,99 $ par mois Vous avez accès à des jeux cloud illimités à 1080p et 60fps (avec un plan de téléchargement en 4K à un moment donné dans le futur), à la compatibilité avec PC, Mac, certains appareils Android, Fire TV et applications Web iOS, et accès à deux appareils simultanés.

Concernant Ubisoft +, pour 14,99 $ par mois, inclut tout ce qui précède mais sans lecture simultanée sur deux appareils. De plus, cet abonnement à Ubisoft + élargit le catalogue de jeux disponibles sur Luna + avec un catalogue spécial de jeux du développeur, permettant d’accéder à certains des meilleurs titres Ubisoft passé, présent et futur.

Hey @ TheCodeB00K, comme l’explique Raghu de Team Luna ci-dessous, vous n’aurez pas à attendre très longtemps pour le support Android (ou, comme, du tout). Jouez à Luna avec un accès anticipé maintenant: https://t.co/IU81kXZouU pic.twitter.com/aVDCbQcP64 – Amazon Luna (@amazonluna) 15 décembre 2020

Il est à noter que le service Amazon Luna a été présenté en septembre dernier, étant, pour l’instant, disponible uniquement aux États-Unis et pour les utilisateurs bêta. Désormais, l’abonnement fonctionne déjà pour Utilisateurs d’Android des États-Unis, qui peuvent demander l’accès à la version bêta via le site Web d’Amazon.

Pour le moment, les seuls appareils prenant en charge l’application Web Luna sont les Derniers modèles haut de gamme Google Pixel, OnePlus et Samsung Galaxy. Plus précisément, voici la liste des mobiles compatibles:

Google Pixel 4Google Pixel 4aGoogle Pixel 4a 5GGoogle Pixel 5OnePlus 7/7 Pro / 7 Pro 5GOnePlus 7T / 7T Pro / 7T Pro 5GOnePlus 8/8 ProOnePlus NordSamsung Galaxy S10 / S10 + Samsung Galaxy Note 10/10 + Samsung Galaxy S20 5G / S20 + 5G / S20 Ultra 5GSamsung Galaxy Note 20

Bien qu’Amazon offre à Luna un contrôleur très similaire à Stadia, le service est également compatible avec le clavier et la souris ou avec les manettes de PlayStation 4 ou Xbox One. Si à cela nous ajoutons les synergies qu’il peut ajouter avec Twitch, les perspectives pour Luna + et Ubisoft + semblent plutôt prometteuses.