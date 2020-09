Le phénomène prend de l’ampleur depuis des années et aujourd’hui, c’est déjà une entreprise que beaucoup de grandes entreprises ne veulent pas perdre. Nous parlons de podcasts et comment Amazon Music vient d’entrer dans ce domaine. Pour le moment, oui, il le fait avec une portée limitée à l’Allemagne, au Japon, aux États-Unis et au Royaume-Uni, bien que l’expérience ne tarde pas à être exportée vers le reste des territoires dans lesquels le géant de l’Internet opère.

C’était un secret de polichinelle, même si finalement cela n’a pas été tout à fait comme prévu. Les podcasts arrivent sur Amazon Music Et pas seulement Audible, la plateforme propriétaire de livres audio en streaming de la société. Le mouvement est intéressant car il signifie l’apparition sur la scène d’un nouveau rival à la hauteur des deux plus grands représentants de l’arène internationale, Apple et Spotify. Mais Amazon ne rivalisera pas seulement en offrant un support de podcast.

Dans le style de Spotify, la compagnie de Jeff Bezos vous avez déjà préparé un horaire original par des noms célèbres comme Will Smith, DJ Khaled, Becky G, Dan Patrick juste pour le début; Les programmes en dehors de l’environnement anglophone ne seront pas d’un grand intérêt, mais avec beaucoup de traction sur le marché national. Bien sûr, les podcasts les plus populaires qui ne sont liés à aucun service en particulier ne manqueront pas et la même chose est attendue pour le reste du monde.

Cependant, il semble que les podcasts sur Amazon Music auront des limitations très similaires à celles dont souffre Spotify: vous pouvez écouter tout ce qui existe, et il y en aura sûrement beaucoup, mais rien ne peut être ajouté «à la main», en continuant avec la corruption de l’un des piliers élémentaires de l’expérience du podcast. Après tout, un podcast est toujours un fichier audio distribué via la syndication de contenu. Une émission de radio créée pour être distribuée par RSS, wow.

Gardez également à l’esprit que contrairement à Spotify, par exemple, l’accès à Amazon Music est limité aux abonnés Amazon Prime, ce qui en principe pourrait réduire la portée de la proposition. Mais c’est peut-être précisément pourquoi Amazon a fixé son attention: ils avaient déjà des millions de clients lorsque l’adhésion était limitée à la livraison gratuite, Amazon Prime Video a de plus en plus d’attrait et a réévalué le paiement … Amazon Music manquait d’incitatif et cela peut être Est.

Il faut se rappeler qu’Amazon Music fait partie du package Amazon Prime, mais il dispose d’un catalogue très réduit de chansons disponibles et pour profiter de quelque chose au niveau de Spotify – malgré la publicité que vous mangez en mode gratuit – vous devez payer Amazon Musique illimitée. Si vous ajoutez à cela que l’application est assez mauvaise … Pour cette raison, peut-être, l’arrivée de podcasts sur la plateforme aidera à lui donner vie.