Amazon ouvre mercredi son deuxième magasin Amazon Go Grocery, celui-ci à Redmond, Washington, apportant son plus grand format de magasin sans caisse dans la banlieue de Seattle et à la porte du siège de Microsoft.

Le magasin de 7 350 pieds carrés est situé dans l’Overlake Fashion Plaza au 2010 148th Ave. N.E. L’ouverture intervient environ six mois après qu’Amazon a ouvert la première épicerie Go dans le quartier Capitol Hill de Seattle.

Les magasins sont une extension de l’expérience d’achat de haute technologie inaugurée par les petits magasins de proximité Go il y a deux ans. Amazon Go Grocery stocke de nombreux articles trouvés dans les épiceries de grande taille, mais utilise une gamme de caméras et de capteurs pour enregistrer ce que les gens mettent dans leurs paniers pendant qu’ils font leurs achats, éliminant ainsi les files d’attente.

Si le nouveau magasin peut attirer les acheteurs qui travaillent chez Microsoft, l’emplacement est également remarquable car Microsoft n’hésite pas à vouloir également «redéfinir l’expérience d’achat» grâce à la technologie. Le géant du logiciel s’est associé à Kroger sur des projets, notamment sur un magasin QFC de haute technologie à Redmond, qui comprend des étagères intelligentes et des appareils portables pour améliorer l’efficacité des achats d’épicerie, des prix, des stocks et de la publicité en magasin.

Cette épicerie Amazon Go se distinguera du premier emplacement en proposant une sélection de plats chauds préparés dans une cuisine sur place. Les aliments pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner comprendront des enveloppements pour le petit-déjeuner et des flocons d’avoine, des soupes, des sandwichs chauds, de la pizza à la tranche, du poulet rôti, des ailes de poulet et des côtes levées au barbecue.

Le magasin de Redmond s’adresse également davantage aux parents en déplacement avec des produits pour bébés élargis tels que des couches, des lingettes, de la nourriture et d’autres fournitures.

Ailleurs dans le magasin, l’idée est de proposer une version de ce que proposent les grandes épiceries, y compris les articles de première nécessité, les produits frais, la viande et les fruits de mer, les pâtisseries, l’alcool et les plats cuisinés prêts à chauffer.

Les vendeurs régionaux présentés dans le magasin incluent La Parisienne, Donut Factory, Tony’s Coffee, Blazing Bagels, Lopez Island Creamery, Ellenos Yogurt, Uli’s Famous Sausage, Beecher’s, Eat Local, Sri Bella, Carso’s Pasta Company et Theo’s Chocolate.

Le mois dernier, Amazon a dévoilé un autre concept dans son expansion continue des offres de vente au détail physiques avec l’ouverture d’Amazon Fresh Grocery à Woodland Hills, en Californie. Ce type de magasin ne repose pas sur l’infrastructure élaborée et les achats de type surveillance qu’Amazon Go utilise. Au lieu de cela, Amazon a déployé un panier intelligent qui utilise des caméras, des capteurs et une balance pour détecter et enregistrer automatiquement les articles sur un écran numérique. La technologie permet toujours aux acheteurs de quitter le magasin sans passer par une ligne de paiement traditionnelle.

Les produits d’épicerie représentent un marché américain estimé à 678 milliards de dollars, et à mesure qu’ils deviennent de plus en plus numériques, Amazon continue d’investir massivement dans les options physiques et en ligne trois ans après l’acquisition de Whole Foods pour près de 14 milliards de dollars en 2017. La société a vu ses ventes d’épicerie en ligne tripler en un an. -année au cours du deuxième trimestre de cette année, car de plus en plus de clients se font livrer leurs produits d’épicerie plutôt que d’aller dans un magasin physique au milieu de la pandémie COVID-19.

En octobre, Amazon a fait de la livraison d’épicerie un avantage intégré de l’abonnement Prime – ne facturant plus 15 $ de plus par mois, ou 180 $ par an, pour la livraison Amazon Fresh en plus des 119 $ de frais annuels Prime.

La branche d’épicerie en ligne d’Amazon comprend également son service AmazonFresh Pickup. La société propose également BOPIS (Buy Online Pickup in Store) chez Whole Foods.

Whole Foods a ouvert ce mois-ci une installation de livraison uniquement à Brooklyn dans le but de traiter les commandes en ligne.

Le New York Post a rapporté en août qu’Amazon cherche à apporter la technologie «Just Walk Out» qui alimente les magasins Go à Whole Foods. Une source a déclaré au journal que le déploiement de la technologie dans la plus grande chaîne devrait commencer au deuxième trimestre de 2021.

Les sites de Seattle et de Redmond sont les deux seuls répertoriés sur le site Web d’Amazon Go Grocery à l’heure actuelle, mais des rapports précédents indiquent qu’un emplacement est prévu pour la région métropolitaine de Washington, D.C.

Lors de l’ouverture du Seattle Go Grocery, Amazon a souligné que son intention n’était pas de remplacer Whole Foods ou d’autres méthodes utilisées par les acheteurs pour faire leurs courses, et que les clients aiment faire leurs courses de différentes manières. Alors que Go peut être destiné aux personnes proches du bureau, Go Grocery s’adresse aux personnes plus proches de chez elles.

«Certaines personnes veulent que leur nourriture soit livrée, certaines personnes veulent aller faire leurs courses chez Whole Foods, certaines personnes veulent faire leurs courses dans un autre type de magasin», a déclaré à l’époque Dilip Kumar, vice-président de la vente au détail physique et de la technologie pour Amazon.

La nouvelle épicerie Amazon Go à Redmond, Washington, est située au 2010 148th Ave. N.E. Le magasin est ouvert tous les jours de 7 h à 22 h. Le stationnement est gratuit.