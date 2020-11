Amazon Prime Video Channels est déjà disponible à partir d’aujourd’hui en Espagne.

Amazon a donné une nouvelle tournure à son offre audiovisuelle en Espagne en ajoutant 8 canaux de paiement qui peuvent être embaucher directement sur la plateforme à partir d’aujourd’hui, un mécanisme que vous avez déjà utilisé dans d’autres pays comme les États-Unis, le Japon ou l’Allemagne.

Ceux que désormais nous connaîtrons comme Chaînes vidéo Amazon Prime complèteront le catalogue Prime Video déjà complet mais, pour être appréciés, ils doivent être embauché individuellement avec son montant mensuel respectif.

Le prix de ceux-ci est le même que s’ils avaient été obtenus sur leurs plates-formes respectives, mais lorsqu’ils sont contractés via Amazon, le facturation ce sera aussi fait sur le marché. Ce qu’Amazon a l’intention est de servir de point de rencontre afin que l’utilisateur n’ait pas à télécharger toutes ces applications séparément ou à les facturer individuellement.

Comme d’habitude, les nouveaux canaux vidéo Amazon Prime peuvent être utilisés via l’application vidéo Amazon Prime pour les appareils portables, les téléviseurs intelligents et dans le navigateur de notre ordinateur.

Liste des chaînes payantes Amazon Prime Video

Starzplay – 4,99 euros par mois.Short TV – 3,99 euros par mois.MGM – 3,99 euros par mois.Noggin – 3,99 euros par mois.Mubi – 9,99 euros par mois.OUT tv – 4,99 eurosConcerts Quello – 4,99 euros par mois.Mezzo – 2,99 euros.

Bonne reconnaissance à l’offre d’Amazon

Les huit nouvelles chaînes que nous trouverons au sein d’Amazon Prime Channesl sont Starzplay (séries), Télévision courte (courts métrages), MGM (Films et séries hollywoodiens), Nogging (contenu pour enfants), Mubi (films), OUT tv (LGTBIQ + contenu thématique), Quello Concerts (concerts) et Mezzo (musique classique, jazz et danse).

Tous ont une période d’essai gratuite via Amazon afin que vous puissiez voir de première main si leur offre vous intéresse.

Cette décision d’Amazon peut suggérer comportements futurs de la plateforme concernant l’offre de contenu.

Par exemple, en référence à la diffusion d’événements en direct, on a déjà vu des mouvements du géant américain dans des domaines comme le sport avec les droits de la Ligue des champions.

Nous serons tous attentifs.