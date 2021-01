Amazon Prime Video suit dans le sillage de Netflix en introduisant un plan bon marché uniquement pour les mobiles.

La concurrence dans le secteur des plateformes de streaming de films et de séries est très élevée et nous constatons constamment comment les acteurs les plus en vue dans ce domaine élargissent constamment leur catalogue et incluent de nouveaux plans de paiement pour attirer plus d’utilisateurs.

Dans le cas de Vidéo Amazon Prime nous venons d’apprendre qu’un nouveau plan de paiement moins cher destiné aux utilisateurs qui consultent ce contenu uniquement sur leur téléphone mobile.

Amazon présente un plan Prime Video pas cher en Inde avec l’opérateur Airtel

Tout comme Netflix l’a fait à l’époque, présentant un plan de paiement moins cher en Inde visant à visualiser le contenu de la plateforme sur un téléphone mobile, un plan qui, comme nous vous l’avons déjà dit, pourrait bientôt atteindre plus de pays, maintenant Amazon suit la même stratégie en présentant dans le même pays, un plan de paiement similaire pour sa plateforme Prime Video.

Comme XDA-Developers nous dit d’augmenter le nombre d’utilisateurs actifs de Prime Video en Inde, la société dirigée par Jeff Bezos a atteint un accord avec l’opérateur Airtel pour lancer un abonnement à cette plateforme de streaming mobile avec des prix à partir de Rs 89 par mois, 1 euro par mois pour changer.

Ce nouveau plan d’abonnement Prime Video pour les appareils mobiles appelé Prime Video Mobile Edition Il a plusieurs modalités avec leurs prix respectifs en fonction de la qualité du contenu et du reste des services qu’Airtel inclut tels que les données mobiles et les appels.

Ainsi, le plan le moins cher comprend l’accès à Prime Video pour un seul utilisateur pendant 28 jours pouvoir visualiser le contenu sur le mobile avec Qualité SD et y compris 6 Go de données pour pouvoir regarder des séries et des films depuis la plateforme de streaming Amazon lorsque les utilisateurs ne sont pas connectés à un réseau Wi-Fi, pour seulement Rs 89 par mois, 1 euro par mois.

Airtel propose un deuxième plan pour un seul utilisateur avec Qualité SD mais dans ce cas la durée dudit plan est 30 jours et ils comprennent également appels illimités et 1,5 Go par jour pour 299 roupies indiennes par mois, environ 3 euros par mois pour changer.

Quoi qu’il en soit, pour les utilisateurs les plus exigeants, Amazon a présenté 2 autres plans Prime Video Mobile Edition avec accès à plusieurs utilisateurs et qui vous permet d’afficher le contenu en qualité HD et UHD:

Le premier plan comprend l’accès pendant 30 jours au service Prime Video au coût de Rs 131 par mois, 1,50 euros par mois pour changer.Le deuxième plan, quant à lui, réduit l’accès à Prime Video à 28 jours mais comprend les plus anciens appels illimités et 2 Go de données par jour au coût de 349 roupies indiennes par mois, soit environ 4 euros par mois pour changer.