Vous devriez avoir l’une de ces enceintes à la maison, elles vous facilitent la vie.

La Black Friday Week est déjà une réalité sur Amazon, et quoi meilleure façon de célébrer que de déclasser 3 de ses produits les plus acclamés. Les Echo Dots de 3e et 4e génération, ainsi que l’Echo Show 5 leur prix a chuté de façon spectaculaire pour les rendre plus accessibles à tous.

Et ce n’est pas qu’ils ont baissé de prix, mais aussi l’Echo Dot Ils nous donnent 6 mois de musique illimitée. C’est une sauvegarde très, très importante, et donc être en mesure d’écouter plus de 70 millions de chansons entièrement gratuit, sans publicité et sans connexion Internet.

Echo Dot 3e et 4e génération: ce sont deux haut-parleurs intelligents avec Alexa intégrée capables de comprendre nos demandes, de jouer de la musique depuis votre mobile, de nous rappeler des événements, d'attribuer des alarmes ou de faire une alarme, entre autres fonctions. Spectacle d'écho: similaire aux précédents, mais avec un écran intégré de 5 pouces. Nous pouvons l'utiliser pour voir qui frappe à la porte, après avoir installé un interphone vidéo Ring ou une autre caméra IP compatible.