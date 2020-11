Les ventes Black Friday d’appareils intelligents Amazon sont très juteuses.

Les propres appareils d’Amazon sont synonymes de garanties et de bon travail, et sa gamme de haut-parleurs intelligents n’allait pas être moindre. La Famille Echo C’est bien connu de tous et si vous envisagez d’en obtenir un, il y aura peu de meilleurs moments que ce Black Friday.

Amazon a mis la gamme complète avec de succulentes remises que vous voudrez sûrement jeter un coup d’œil. Lisez attentivement, puis ils ont leurs différences, et choisissez celui qui correspond le mieux à vos besoins.

Echo Dot (3e génération) pour 19,99 euros

S’il existe un haut-parleur intelligent simple mais efficace, c’est bien l’Echo Dot. Le plus petit de la gamme arbore un design soigné fini en tissu avec quatre possibilités de personnalisation disponibles. Comprend la commande vocale et diffuse la musique de Amazon Music, Spotify, TuneIn et d’autres services.

Il comprend des milliers de compétences avec Alexa, vous pouvez lui demander directement que contrôler d’autres appareils dans la pièce comme des ampoules ou des appareils connectés à une prise intelligente et qui peuvent également être entièrement contrôlés via l’application mobile.

Savoir plus: Echo Dot (3e génération)

Echo Dot (4e génération) pour 29,99 euros

Dans la gamme de prix suivante, nous trouvons la 4ème génération Echo Dot, avec une petite variation de forme et trois couleurs disponibles. Il comprend toutes les fonctionnalités de connectivité et le contrôle vocal des haut-parleurs Amazon et, en outre, intègre le temps visiblement à l’extérieur à utiliser également comme montre.

Savoir plus: Echo Dot 4e génération

Echo Show 5 pour 44,99 euros

Si nous cherchons déjà à aller plus loin dans les haut-parleurs intelligents, nous en avons besoin avoir un écran Et, justement, cela intègre l’Echo Show 5.

Avec une façade de 5,5 pouces, vous pouvez passer des appels et des appels vidéo avec des amis, lire des recettes directement, personnalisez l’écran et l’horloge qui y sont affichés … De plus, vous aurez également le contrôle de tous les appareils compatibles, gérer la lecture de la musique par la voix, demandez des informations météo, profitez des compétences … tout, tout, tout.

Savoir plus: Écho Show 5

Echo Show 8 pour 64,99 euros

Si nous parlions de l’écran auparavant, nous en voudrions peut-être un plus grand, comme s’il s’agissait d’une tablette. Dans ce cas, le choix doit être l’Echo Show 8. Cet appareil a un Panneau HD 8 pouces et son stéréo, idéal pour profiter des appels vidéo, regarder séries ou films.

Bien sûr, il intègre également les fonctions de commande vocale, de compétences Alexa, de liste de courses, d’allumage et d’extinction des lumières … C’est l’appareil Amazon le plus complet et à un prix irrésistible.

Savoir plus: Écho Show 8

Echo Auto pour 34,99 euros

Enfin, si vous souhaitez emmener Alexa partout avec vous, c’est le moment idéal pour récupérer l’Echo Auto. L’Echo Auto va connectez-vous à l’application Alexa sur votre téléphone et des sons dans les haut-parleurs de votre voiture via l’entrée audio auxiliaire ou la connexion Bluetooth du téléphone. De plus, le support pour grille d’aération Il est inclus dans la boîte.

Savoir plus: Echo Auto