Maintenant tout les utilisateurs font des achats quotidiens sur Amazon. Le site e-commerce est l’un des plus populaires au monde, il est donc normal de recevoir des messages et des e-mails qui notifient l’achat d’un produit.

Cependant, de plus en plus souvent, les messages que vous recevez ne concernent pas une commande en cours d’envoi ou de livraison. En effet, les escrocs inventent de nouvelles façons de tromper les utilisateurs et déposez-les dans le filet de phishing.

En utilisant de faux messages concernant des problèmes de compte, les escrocs veulent obtenir des informations de connexion au compte Amazon et aux coordonnées de la carte de crédit des malheureux. De cette manière, il est possible de faire des achats non autorisés au détriment des utilisateurs pauvres et sans méfiance.

Voici la nouvelle arnaque qui vise à cibler les utilisateurs d’Amazon

Toutefois, grâce au rapport d’un de nos utilisateurs que nous remercions, nous pouvons vous montrer un nouveau message d’arnaque à surveiller. Le corps de l’e-mail se lit comme suit:

« Cher utilisateur

Votre utilisation du site Web Αmаzοn.it a été temporairement suspendue car vous n’avez pas encore effectué la mise à jour obligatoire de votre profil, comme demandé précédemment par notre service d’assistance.

Nous vous informons par e-mail que vous ne pouvez plus effectuer aucun type de transaction en ligne.

Pour réactiver votre utilisateur, nous vous invitons à effectuer la mise à jour en question via le lien suivant: «

Nous avons évidemment supprimé le lien pour des raisons de sécurité, mais nous avons laissé le texte exactement tel qu’il apparaît dans la boîte de réception. N’oubliez pas que si le message vous semble suspect, la première chose à faire est de vérifier l’expéditeur.

En effectuant cette vérification, il est souvent possible d’éviter l’arnaque car l’expéditeur a une adresse étrange. Aussi, si vous avez encore des doutes, demandez de l’aide à vos amis et proches avant d’effectuer toute opération et surtout ne saisissez jamais vos identifiants sur des sites autres que les sites officiels.