Une nuit pluvieuse, un voyage en train ou le crépitement d’un feu de cheminée… Le corps humain est extraordinaire à bien des égards, et parmi eux se distingue la possibilité de profiter des sons ambiants même lorsqu’ils sont enregistrés. La récompense est la même et avec les avantages de ne pas avoir froid ou de ne pas se mouiller, selon l’environnement que vous préférez.

Les sons ambiants sont devenus populaires depuis des années, à la fois au format podcast et sur les chaînes YouTube qui nous donnent la possibilité de voyager dans des lieux et des moments pendant des heures pour se détendre, se détendre ou simplement passer un bon moment à ne rien faire.

Auparavant, nous avons également vu des dépôts avec des sons ambiants à jouer à partir du navigateur. Mais, comme tout sur Internet, il y a beaucoup plus.

Aujourd’hui nous proposons Mélangeur ambiant, une banque de sons ambitieuse et complète avec laquelle voyager dans des lieux réels ou fictifs et profitez des sons d’un bon moment de calme. De plus, vous aurez la possibilité de les écouter sur n’importe quel appareil connecté, ou hors ligne, avec des écouteurs ou depuis les enceintes.

Un monde de sons ambiants

Paraphraser la phrase en tête Mélangeur ambiantDans cette banque de sons particulière, vous trouverez des sons de partout sur la planète et même des récréations fictives. Vous pouvez voir une sélection de sons ambiants comme nous bougeons à travers la page et cliquez sur celui que vous aimez le plus.

Ou si vous préférez, la page intègre un moteur de recherche et dispose d’un liste des catégories, ainsi que des listes des derniers ajouts ou des utilisateurs les plus actifs. De plus, dans chaque catégorie, il y a plus de sous-catégories pour trouver le son ambiant exact.

Une fois que vous avez ce que vous recherchez, démarrer la lecture. Vous pouvez l’arrêter quand vous le souhaitez et régler son volume. De plus, vous avez la possibilité de mettre l’image d’accompagnement en plein écran et même de télécharger l’audio pour profitez-en hors ligne.

Une autre de ses particularités, pour les plus curieux, est son mélangeur sonore. Autrement dit, lorsque vous jouez un son, qui est composé d’autres sons, vous pouvez activer la table de mixage et ainsi monter ou baisser chaque son séparément, ajouter un autre son, le couper …

Finalement, Mélangeur ambiant c’est le paradis des sons ambiants, une banque de sons auxquels vous ne finirez jamais et où vous pouvez trouver des sons qui vous transporter dans des temps et des lieux de votre agréableless. Gratuit, sans obligation de s’inscrire et compatible avec n’importe quel navigateur Web et plateforme.