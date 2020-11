Aujourd’hui était le grand jour. Comme nous vous l’avons dit à l’époque lors de la présentation du Ryzen 5000, Le 5 novembre était la date désignée par AMD pour son lancement au niveau mondial, et comme prévu, il a été réalisé.

Les nouveaux processeurs Ryzen 5000 utilisent l’architecture Zen 3 et marquent un bond générationnel important en termes d’IPC qui avait, selon les tests publiés sur AMD, surperformer finalement Intel en performances mono-thread. C’était, sans aucun doute, le seul compte en suspens qu’AMD avait contre le géant des puces, car avec l’architecture Zen 2, il avait réussi à s’imposer en termes de performances multicœurs, d’efficacité thermique et énergétique, ainsi que de rapport qualité-prix (dans la plupart des cas).

Zen 3 part d’un profond changement au niveau du silicium qui, comme nous vous l’avions dit à l’époque lors de l’analyse des innovations les plus importantes en architecture, élimine la division de l’unité CCD en deux blocs CCX composé de quatre cœurs et de 16 Mo de cache L3 chacun. Dans cette nouvelle architecture, chaque unité CCD intègre huit cœurs et 32 ​​Mo de cache L3 sur la même puce de silicium, et dans un seul bloc, ce qui réduit la latence dans les communications inter-cœurs, améliore la répartition de la charge de travail entre eux, et permet à l’un de ces huit cœurs d’accéder aux 32 Mo de cache L3 disponibles (dans Zen 2, il était limité à 16 Mo de cache L3).

Selon AMD, l’amélioration moyenne des performances qu’offre Zen 3 par rapport au Zen 2 en termes d’IPC est de 19%, un chiffre impressionnant, mais qu’il faut savoir interpréter correctement. Qu’est-ce que cela signifie qu’un processeur Ryzen 5000 a un IPC 19% plus élevé qu’un Ryzen 3000? Eh bien, très simple, ce Ryzen 5000 rapporte 19% de plus qu’un Ryzen 3000 fonctionnant, les deux, à la même fréquence et avec le même nombre de core-threads.

Cette augmentation des performances a été obtenue en conservant le processus 7 nm et la structure MCM que nous avons vu dans les processeurs Zen 2. En ce qui concerne le nombre de cœurs et de threads, il n’y a pas de changement, car AMD a également conservé le maximum de 16 cœurs et 32 ​​threads que nous avons vus dans le Ryzen 9 3950X, et cela se répète dans le Ryzen 9 5950X. Les principaux changements concernent donc l’IPC, comme nous l’avons indiqué, et c’est un succès, puisque c’était le grand compte en attente que la société Sunnyvale devait finir de dépasser complètement Intel.

Performances du Ryzen 5000: surpassent-elles vraiment Intel?

La plupart des preuves que j’ai eu l’occasion de voir dans divers médias le montrent clairement. Les Ryzen 9 5900X et Ryzen 9 5950X battent le Core i9 10900K même dans les jeux, même s’ils fonctionnent à une fréquence moyenne inférieure lorsque plus de quatre threads principaux fonctionnent. Ceci est parfaitement compréhensible, car l’amélioration de l’IPC compense une fréquence de travail plus faible.

Dans la galerie ci-jointe, vous pouvez voir les résultats obtenus par Guru3D dans plusieurs jeux avec un RTX 2080 Ti et un RTX 3090 en Résolution 1080p. Au cas où quelqu’un se demanderait pourquoi cette résolution a été utilisée, je vous rappelle que à ce niveau, le processeur a un impact notable sur les performances mondial dans le jeu, et que cet impact est réduit à presque disparaître lorsque nous atteignons 4K.

Cependant, d’autres moyens assez fiables, tels que TechPowerUp! o Matériel Unboxed, n’ont pas obtenu des résultats aussi favorablesbles pour le nouveau Ryzen 5000En fait, ceux-ci sont à la traîne du Core i9 10900K dans de nombreux tests qu’ils ont effectués, ce qui a généré une certaine controverse et des accusations croisées de la part des fans des deux marques.

Encore ce qui aurait pu se passer n’est pas clair, mais gardez à l’esprit que il y a de nombreuses explications possibles: Différents BIOS qui affectent les performances finales, différentes configurations de mémoire (nous connaissons déjà la dépendance de l’architecture AMD MCM sur la vitesse de la mémoire) ou même des problèmes de compatibilité mineurs au niveau matériel ou logiciel.

Controverse mise à part, il est clair que le Ryzen 5000 offre une amélioration significative qui va au-delà des performances brutes, et qui se remarque au niveau de la consommation et des températures. Un Ryzen 9 5950X enregistre des températures de fonctionnement plus basses qu’un Ryzen 9 3950X bien qu’il soit fabriqué dans le même processus, et a une consommation inférieure. Comme nous prévoyons, AMD a non seulement surpassé Intel en mono et multi-thread, mais il offre également une valeur supérieure en termes de consommation d’énergie, de températures et de rapport qualité-prix.

Dois-je passer à un Ryzen 5000 si j’ai un Ryzen 3000?

Personnellement, je suis clair que non. La différence de performances n’est pas suffisamment importante pour justifier l’investissement, même s’il est vrai que le fait que le Ryzen 5000 sont compatibles avec les cartes mères B450 et supérieures il peut servir d’incitation à de nombreux utilisateurs, et en fait, il a été un autre grand succès de la part d’AMD.

Si vous avez une série Ryzen 2000 ou une série Ryzen 1000, la situation change. Les deux générations offrent toujours d’excellentes performances, et dans leurs six configurations de base ou plus ils ont encore beaucoup de vie devant eux, mais passer de l’un d’entre eux à un Ryzen 5000 se traduira par une énorme augmentation des performances. Au final, cette question dépendra de vos besoins réels et de votre budget.

Je vous rappelle que les cartes mères X370 et inférieures ne sont pas compatibles avec le nouveau Ryzen 5000, donc si vous avez une carte mère de cette génération et que vous souhaitez mettre à jour vers le nouvel AMD, vous n’aurez pas d’autre choix que de mettre à jour. Avant de terminer, Je vous rappelle les spécifications et les prix officiels en Espagne du nouvel AMD Ryzen 5000. Gardez à l’esprit qu’au prix il faudrait ajouter le coût d’un système de réfrigération, puisque cette génération a cessé de l’inclure dans tous les modèles sauf le Ryzen 5 5600X.

Ryzen 9 5950X

Architecture Zen 3 à 7 nm. 16 cœurs et 32 ​​threads à 3,4 GHz-4,9 GHz.72 Mo de mémoire cache. TDP de 105 watts. Prix: 1013,99 euros.

Ryzen 9 5900X

Architecture Zen 3 à 7 nm. 12 cœurs et 24 threads à 3,7 GHz-4,8 GHz.70 Mo de mémoire cache. TDP de 105 watts. Prix: 567,90 euros.

Ryzen 7 5800X

Architecture Zen 3 à 7 nm. 8 cœurs et 16 threads à 3,8 GHz-4,7 GHz.36 Mo de mémoire cache. TDP de 105 watts. Prix: 464,89 euros.

Ryzen 5 5600X

Architecture Zen 3 à 7 nm. 6 cœurs et 12 threads à 3,7 GHz-4,6 GHz.35 Mo de mémoire cache. TDP de 65 watts. Prix: 309,91 euros.