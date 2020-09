C’est officiel, AMD nous a confirmé que la présentation de Zen 3 aura lieu 8 octobre. Comme prévu, il se déroulera dans le cadre d’un événement en ligne et débutera à 18h00 (heure espagnole, 11h00 au Mexique).

L’entreprise a également donné la date de présentation de l’architecture RDNA 2, qui aura lieu quelques semaines plus tard, spécifiquement 28 octobre à 18h00 (heure espagnole, 11h00 au Mexique). Le fait qu’AMD ait voulu séparer la présentation de Zen 3 et RDNA 2 en deux événements différents est positif, car cela indique que les deux architectures sont si « grandes » qu’elles ont besoin de leur propre événement pour « briller ».

Comme nous l’avons mentionné précédemment, AMD a décidé d’utiliser le Nomenclature Radeon RX 6000 dans ses cartes graphiques basées sur l’architecture RDNA 2. C’est une démarche parfaitement compréhensible, puisqu’elle permet à la société Sunnyvale de se positionner comme un successeur incontestable du RX 5000, basé sur l’architecture RDNA.

Que pouvons-nous attendre de Zen 3 et RDNA 2?

Voilà une bonne question. A propos de RDNA 2 nous avons déjà publié, à l’époque, un article dédié à la revue de ses clés les plus importantes, et en général nos prévisions n’ont pas changé. Nous attendons une augmentation considérable des performances, dérivée de changements profonds au niveau microarchitectural, le surmonter les limites de l’architecture RDNA en termes de moteurs d’ombrage et de géométrie et prise en charge complète de toutes les technologies DirectX 12 Ultimate.

Selon les dernières informations que nous avons vues le prix de vente sera également assez compétitif, et le haut de gamme de cette nouvelle génération d’AMD pourrait être à mi-chemin entre le RTX 3070 et le RTX 3080, du moins en termes de puissance brute. Reste à voir ce qu’il est capable de travailler avec le lancer de rayons.

Quant au Zen 3, ce sera l’architecture qui succédera au Zen 2, utilisé dans les processeurs Ryzen 3000. Il conservera le processus 7nm, mais il apportera des améliorations importantes au niveau de l’architecture qui permettront augmenter l’IPC entre 15% et 20%, du moins en théorie, car il n’y a toujours rien de confirmé.

Les nouveaux processeurs Ryzen 4000, basés sur l’architecture Zen 3, sera compatible avec les cartes mères B450 et supérieures, mais une mise à jour du BIOS sera nécessaire pour les utiliser. On ne s’attend pas à une augmentation du nombre maximum de cœurs et de threads, ce qui signifie que le modèle le plus puissant devrait répéter la configuration de 16 cœurs et 32 ​​threads du Ryzen 9 3950X.