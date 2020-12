Savoir qu’AMD travaille sur le nouveau silicium de la famille Ryzen n’est évidemment pas une surprise. La chose surprenante serait de savoir qu’il a mis cette famille de côté pour se consacrer à d’autres activités. Ce qui est intéressant, c’est bien sûr d’essayer de savoir sur quoi travaillent ses ingénieurs et, par conséquent, ce qui nous attend dans un proche avenir. Et à cet égard, on dit au revoir à cette troisième à dernière semaine de l’année avec deux fuites qui, bien qu’il ne s’agisse que de rumeurs, nous donnent un indice sur les projets futurs possibles d’AMD pour Ryzen.

D’une part, nous trouvons un tweet du filtre Momomo populaire, dans lequel deux puces sont mentionnées: AMD Ryzen 9 5900 et AMD Ryzen 7 5800, deux processeurs basés sur l’architecture Zen 3. Comme on peut le lire dans le tweet, le Ryzen 9 5900 serait un processeur 12 cœurs avec un TDP de 65W, ce qui est nettement inférieur aux 105W des 5900X et 5950X. De son côté, le Ryzen 7 5800 octa-core est également prévu avec un TDP de 65W.

Un aspect important de ces deux processeurs est que, du moins en principe, serait distribué exclusivement aux partenaires OEM, c’est-à-dire des fabricants et des assembleurs, de sorte qu’ils ne peuvent pas être achetés directement par les consommateurs qui souhaitent les utiliser pour assembler leurs propres systèmes. Ceci, bien sûr, nous laisse un doute et nous amène à nous interroger sur le type d’ordinateurs dans lesquels on peut trouver ces puces, car leur différence de consommation par rapport aux processeurs 5900X et 5950X nous invite à réfléchir à quelles seront également leurs performances. , tout à fait inférieur.

En revanche, nous avons trouvé une fuite de Patrick Schur, également sur Twitter, dans laquelle ce que nous avons trouvé avec AMD Ryzen 7 5700G et 5600G, deux APU basés sur Cézanne (Zen 3), tous deux avec un TDP 65W (curieusement le même que les puces 5900 et 5800 dont nous venons de parler), une consommation similaire à celle de la série Ryzen 4000G, ce qui montre clairement que, si elles se matérialisaient, elles s’appelleraient pour le remplacer.

Bien que l’on ne sache pas quel serait le modèle de commercialisation de ces nouveaux APU, si nous regardons l’historique, nous pouvons voir que les données indiquent que n’atteindra que les fabricants et les intégrateurs, étant distribué via le modèle OEM. Dans ce cas, il est un peu plus facile d’imaginer qu’ils seront destinés à des systèmes bas et moyen-bas de gamme, dans lesquels une puce avec un prix et une consommation modérés pour un prix très bon marché est, sans aucun doute, une excellente option pour les consommateurs à la recherche de un bon équilibre entre prix et performances.