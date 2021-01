AMD a confirmé qu’il travaille pour produire plus de composants pour la PlayStation 5 et la Xbox Series X | S. Dans une interview avec VentureBeat, Lisa Su, PDG d’AMD, a déclaré qu’elle était ravie du lancement des consoles et a assuré que faire des ajustements sur votre ligne de production.

Le fabricant a mentionné qu’il essayait d’augmenter la capacité de production de puces pour répondre à la demande de consoles. Actuellement, la PlayStation 5 et la Xbox Series X font face à une pénurie dans plusieurs pays en raison de la pandémie et des scalpers.

Un rapport de MyDrivers assure qu’AMD a passé des milliers de commandes à la puce taïwanaise, TSMC. Le chiffre est entre 38 000 et 40 000 processeurs Zen 2 avec graphiques RDNA 2 pour Xbox Series X et S. Le nombre de puces pour PS5 n’est pas mentionné, même si on dit qu’il est presque au même niveau que pour les consoles Microsoft.

Sony a vendu 3,4 millions de PlayStation 5 au cours de son premier mois

Bien qu’il n’y ait pas de chiffres de vente officiels, Sony a mentionné il y a quelques mois que le PlayStation 5 a eu le lancement le plus réussi de toute l’histoire. Les analystes estiment que Sony vendu 3,4 millions de consoles au cours de ses 4 premières semaines et la production devrait atteindre 18 millions d’ici 2021.

TSMC jouera un rôle important dans la réalisation de ce chiffre. Les taïwanais a augmenté sa capacité de production de 7 nm d’ici la fin de 2020 afin de fournir plus de puces pour le Playstation 5. Avec cela, AMD deviendra le plus grand client 7 nm de TSMC en 2021, alors qu’Apple et d’autres entreprises migrent vers 5 nm.

Pour l’instant le stock est libéré compte-gouttes et il est presque impossible d’acheter une console. Contrairement à d’autres versions, COVID-19 et les scalpers empêchent les utilisateurs d’acheter une console à un prix de base. Avant cela, certains magasins prennent des mesures, cependant, la solution sera lorsque l’inventaire de PlayStation 5 et Xbox Series X augmentera.

Ongle nouvel envoi de 3 millions de consoles arrivera sur le marché. Bien que ce stock soit destiné au Royaume-Uni, il devrait également couvrir l’Espagne. Sony cherchera à honorer les réservations PS5 effectuées au cours des dernières semaines.

