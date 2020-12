En attendant la mise à jour vers One UI 3.0 qui avance déjà entre la gamme Note 20 et lorsque nous entendons des chansons de sirène sur One UI 3.1, Samsung continue avec son calendrier plus terrestre en termes de couche de personnalisation et la version 2.5 de One UI arrive sur les Galaxy A90 5G et A50.

Deux téléphones de l’année 2019 que nous avons presque regardés de loin, comme le Samsung Galaxy A50 et le Galaxy A90 5G qui maintenant, comme cela s’est produit avec d’autres modèles de la marque, visent à profiter de la nouvelle que le Avant-dernière version de la couche de personnalisation de Samsung.

Une interface utilisateur 2.5 pour tout le monde

Le Samsung Galaxy A50 (à ne pas confondre avec le Galaxy A50s) reçoit One UI 2.5 via la mise à jour du firmware avec la clé A505FDDU5BTL1 tandis que le Galaxy A90 5G fera de même avec le patch sous le nom A908NKSU3CTL3A. En commun, c’est qu’avec cette mise à jour, les deux terminaux ont le Correctif de sécurité Google de décembre.

En ce qui concerne nouvelles fonctions et fonctionnalités, le Galaxy A90 prend désormais en charge Samsung DeX, ce qui ne se produit pas dans le Galaxy A50. De plus, dans les deux cas ces téléphones bénéficient de l’arrivée de messages d’urgence que nous avons déjà vu dans d’autres modèles et qui permettent de partager la localisation toutes les 30 minutes pendant 24 heures.

Il y a également des améliorations dans le fonctionnement de la caméra, un nouveau Bitmoji à regarder sur l’écran toujours allumé (AOD) et des améliorations en matière de sécurité en permettant aux deux appareils d’avoir la possibilité d’en demander un. Mot de passe Wi-Fi lorsqu’ils souhaitent utiliser le mobile comme point d’accès. Et avec tous ces changements, vous ne pouvez pas manquer les corrections de bogues et autres améliorations des performances du système.

La mise à jour des Galaxy A90 et A50 a débuté respectivement en Corée du Sud et en Inde. Espérons donc que cela ne prendra pas trop de temps pour se propager à d’autres marchés. N’oubliez pas que si vous possédez l’un de ces deux modèles, vous pouvez vérifier si la mise à jour est disponible en regardant dans le “Réglages” et dans la section “Mise à jour logicielle”.

Via | Tizenhelp

