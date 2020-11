Le filet des promotions de Noël continue son cours avec la communication de l’offre d’Amena: tous vos tarifs augmenteront les données sans frais. La majorité en promotion jusqu’en janvier 2021, bien que celles de 9,95 et 14,95 euros augmentera pour toujours.

Nous sommes au dernier jour de novembre et au seuil du début du mois de Noël par excellence. Et bien sûr, les opérateurs ne vont pas le rater, surtout cette année: tout indique que notre consommation de données sera plus élevée en raison des appels vidéo. Ce Noël, il est temps de le célébrer chez chacun et avoir le moins de contacts possible pour contenir la pandémie. Et les clients Amena auront plus de Go dans tous les débits de données.

Incréments jusqu’à doubler les données

Comme Amena l’a communiqué, Votre promotion de Noël est disponible à partir d’aujourd’hui, le 30 novembre. Grâce à cette promotion, tous les tarifs mobiles augmentent le nombre de concerts disponibles, aussi bien pour les nouveaux clients que pour tous ceux qui avaient déjà un tarif souscrit avec l’OMV. Et l’augmentation du taux sera définitive pour ceux de 9,95 et 14,95 euros.

Vous trouverez ci-dessous tous les tarifs disponibles avec l’augmentation des données pour la promotion de Noël Amena:

Frais de 6,95 euros. De 4 à 5 Go jusqu’au 31 janvier.

Tarif de 9,95 euros. De 5 à 10 Go pour toujours.

Frais de 14,95 euros. De 15 à 20 Go pour toujours.

Frais de 19,95 euros. De 25 à 40 Go jusqu’au 31 janvier.

Frais de 24,95 euros. De 30 à 50 Go jusqu’au 31 janvier.

Tous les tarifs sont déjà disponibles sur le site Web d’Amena (les clients doivent les avoir actifs). La promotion de Noël est valable du 30 septembre 2020 au 31 janvier 2021 (sauf pour ceux de 9,95 euros et 14,95 euros, l’augmentation est éternelle). La promotion s’applique aux tarifs mobiles uniquement, et non aux tarifs combinés fibre et mobile.

