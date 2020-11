Si hier on a vu comment Simyo préparait l’arrivée du Black Friday en anticipant des remises sur certains mobiles proposés dans le catalogue, c’est maintenant au tour d’un autre MVNO comme Amena. L’opérateur Il a jusqu’à sept modèles qu’il propose avec des réductions si vous souhaitez changer de mobile.

Ce sont des terminaux que nous pouvons payer en un seul paiement et qui aussi ne sont soumis à aucune permanence. Si nous voulons les payer en plusieurs fois, ils offrent des montants initiaux à partir de zéro euro et la possibilité de payer le total jusqu’à 24 mois. Et à ce stade, il est temps de savoir ce qu’est le catalogue.

Téléphones au choix à partir de 114 euros

Samsung Galaxy A31: l’un des modèles les plus populaires de la firme coréenne Samsung que nous avons déjà analysé. Un terminal avec un Écran Super AMOLED de 6,64 pouces qui se cache dans un processeur Octa Core avec 4 Go de RAM, un appareil photo principal de 48 MPX accompagné de deux autres secondaires et une batterie de 5000 mAh. Amena le propose en un seul versement de 199 euros.

Xiaomi Redmi Note 9 128 Go: le deuxième modèle de la liste est celui de Xiaomi. Pour 149 euros nous pouvons obtenir un terminal qui utilise un Processeur MediaTek Helio G85, 4 Go de RAM et 128 capacité avec lequel alimenter un écran de 6,53 pouces avec panneau IPS et résolution FullHD +.

Samsung Galaxy S20 FE 5G 128 Go: Samsung répète avec ce modèle dans lequel pariez sur la connectivité 5G. Avec 6 Go de RAM et 128 capacités accompagnant un processeur Qualcomm Snapdragon 865, ce modèle monte une triple caméra arrière et une batterie de 4500 mAh pour un prix de 559 euros.

Xiaomi Redmi 9: un téléphone déjà testé qui offre pour 114 euros un processeur Mediatek Helio G80, une RAM de 3 ou 4 Go et une capacité de 32 ou 64 Go. Avec un Panneau IPS de 6,53 pouces avec résolution Full HD +, dispose d’une batterie de 5020 mAh avec système de charge rapide de 18 W et d’un système de quatre caméras arrière avec un 13 MP principal avec f / 2.2.

TCL 10 SE: un autre modèle déjà connu est celui de TCL dans lequel on retrouve un écran LCD de 6,52 pouces avec une résolution HD +, un Processeur Mediatek Helio P22, 4 Go de RAM, 128 capacité et trois caméras. Le prix à Amena est 114 euros.

OPPO A72: un autre des plus connus est celui d’Oppo dans lequel la marque utilise un panneau de 6,5 pouces avec une résolution FHD +. À l’intérieur d’un Processeur Snapdragon 665 avec 4 Go de RAM et 128 Go de capacité. Avec caméra arrière principale 48MP, caméra frontale 16 MP, 5000 mAh et Android 10, nous pouvons l’acheter pour 155 euros..

OPPO A91: le dernier de la liste est ce mobile mis en vente pour 199 euros. Doté d’un processeur Mediatek 2.1GHz Helio P70 accompagné de 8 Go de RAM et de 128 Go de capacité, il intègre un module de quatre caméras avec un 48 mégapixels principal et f / 1,8. L’écran est AMOLED avec une diagonale de 6,4 pouces et une résolution FullHD +. La batterie est de 4025 mAh avec une charge rapide VOOC 3.0 de 20W.

Plus d’informations | Amena

Partager Amena prépare déjà le Black Friday et propose d’acheter l’un de ces sept mobiles