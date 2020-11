Il est totalement impossible de s’asseoir et de contempler les six épisodes dont il est composé la première saison de Soulmates (depuis 2020), la série télévisée britannique William Bridges (Choses étranges) et Brett Goldstein (Ted Lasso) pour l’AMC récemment sorti sur Movistar Plus, sans se souvenir immédiatement de Black Mirror (Charlie Brooker, depuis 2011), pour lequel Bridges a écrit «Shut Up and Dance» (3×03) et «USS Callister» (4×01). L’approche de la façon dont une technologie futuriste affecte les gens d’une manière dévastatrice est très reconnaissable; et cela constitue l’idée sous-jacente qui, à l’origine, était l’épine dorsale de la fiction de Netflix.

Quoi qu’il en soit, le chapitre “Watershed” (1×01) pourrait bien être intégré dans n’importe laquelle des saisons Black Mirror sans grincer le moins du monde, et le reste des Soulmates, se présente comme un spin-off qui, en bref, combine les concepts de “The whole History of You” (1×03), le meilleur et le plus douloureux des vingt-deux épisodes de la série anglaise, “Hang the DJ” (4×04) et “Striking Vipers” (5×01). Comme le chapitre “Matchmaker” (1×01) de l’échec de la Dimension 404 (Will Campos, Desmond Dolly, Daniel Johnson et David Welch, 2017), dont on pourrait dire qu’il en est tiré sans ses éléments ouvertement grotesques.

C’est plus, Soulmates partagent trois acteurs avec Black Mirror: Sarah Snook (Steve Jobs), qui joue Nikki dans “Watershed” et Medina dans l’épisode “Men Against Fire” (3×05) du second, Georgina Campbell (Broadchurch), qui entre dans la peau de Miranda dans le chapitre «Little Adventures» (1×03) du premier et dans Amy dans «Hang the DJ», et Tom Goodman-Hill (The Imitation Game), qui joue Doug dans l’épisode «The (Power) Ballad of Caitlin Jones »(1×06) de Soulmates et Tom Bilce dans« The National Anthem »(1×01), l’un des plus connus de Black Mirror.

Mais les séries William Bridges et Brett Goldstein elle ne peut être considérée que sa petite sœur au plus, puisque l’impact narratif et émotionnel atteint par ses six premiers chapitres n’est même pas proche de celui de “L’hymne national”, “Nosedive” (3×01), “San Junipero” (3×04) ou, loin de là, “L’histoire entière de Toi “. Uniquement pour eux, cependant, puisque le niveau de Soulmates se révèle pour l’instant similaire à celui des autres épisodes de Black Mirror ou encore à celui du film Bandersnatch (David Slade, 2018), qui se situe entre les saisons quatre et cinq, si son originalité est évitée.

Pour le concept de la nouvelle série, “Bassin versant” ce serait l’histoire la plus canonique des six publiées à ce jour. Dans “Les amoureux” (1×02), d’autre part, la prémisse ne sert que d’excuse pour raconter son histoire, car elle aurait bien pu être racontée sans elle, la remplaçant par d’autres ingrédients narratifs, et étant parfaitement plausible. À “Petites aventures” il peut être considéré comme l’autre face de la première pièce de monnaie Soulmates de plusieurs manières. Et en “Halte” (1×04), le plus faible du sextuor épisodique, nous pouvons trouver différents détails de planification et d’assemblage.

“Briser à travers” (1×05) est le deuxième chapitre dans lequel ils utilisent les prémisses de la série comme prétexte pour construire une sombre intrigue, et il y a quelque chose de l’esprit de l’inoubliable The Leftovers (Damon Lindelof et Tom Perrotta, 2014-2017). Et, la sombre finale de cette saison inaugurale, «La ballade (puissante) de Caitlin Jones», prouve que, même s’ils ne doivent pas étirer le concept d’âmes sœurs comme s’il s’agissait d’un bubble-gum pendant trop de saisons, ils peuvent en extraire le jus sous des angles différents et réussir cette recherche d’âmes sœurs à l’image de Black Mirror.

