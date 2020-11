Il y a quelques jours à peine, la barrière de 100000 décès dus au COVID-19 a été franchie au Mexique

Beaucoup ont critiqué le gouvernement fédéral pour sa gestion de la pandémie, qui ne semble pas avoir arrêté les infections ou relancé l’économie.

Cependant, le cabinet d’AMLO a été très satisfait des résultats, remerciant les gens pour leur performance.

Aujourd’hui, le sommet du G20 se tient pratiquement en Arabie saoudite. Les dirigeants des 20 plus grandes économies du monde, dont le Mexique, se sont rencontrés à distance lors d’une vidéoconférence. Andrés Manuel López Obrador (AMLO), chef de l’exécutif fédéral de la République, y a également participé. Et le centre de son discours, comme celui de ses homologues, était la crise sanitaire dérivée de la pandémie COVID-19, en particulier dans son ampleur économique.

Tout au long de sa participation, AMLO a demandé au reste du G20 de faire davantage confiance à la population pour éviter les infections au COVID-19. De même, il a assuré que son objectif devrait être de garantir des conditions sanitaires pour la plupart de ses pays. Mais sa plus grande demande était d’éviter les sauvetages et de contracter des dettes pour les institutions financières ou les entreprises. Il a assuré que la route vers un bon avenir post-COVID doit commencer par le bas, en soutenant d’abord les secteurs les plus pauvres.

Nous participons au Sommet virtuel des dirigeants du G20. pic.twitter.com/vDBi0g62DT – Andrés Manuel (@lopezobrador_) 21 novembre 2020

Les commentaires d’AMLO ont rapidement fait du sujet du G20 une tendance sur Twitter. Alors que certains commentateurs et utilisateurs ont félicité le président pour ses déclarations, d’autres se sont voués à critiquer l’attention apparente accordée à sa participation. Il est à noter que les autres dirigeants du sommet ont également axé leurs discours publics sur le traitement de la question du COVID-19. Une exception était l’Américain Donald Trump, qui se concentrait uniquement sur la politique.

Ce n’était pas le ridicule de l’ONU, mais presque. Il utilise à nouveau un forum international pour parler aux Mexicains, recyclant sa démagogie bon marché. Avec des résultats terribles face à la pandémie et à la crise économique, @lopezobrador_ commence à donner ses recettes au monde. Quoi ??! # G20 https://t.co/5QyAbmhjX6 – Fernando Belaunzarán (@ferbelaunzaran) 21 novembre 2020

Au moins, il n’a pas offert l’avion au G20. Il a dit autre chose, oui. – Simón ® (@SimonDePiedra) 21 novembre 2020

Participation extraordinaire d’amlo au sommet virtuel des dirigeants du G20. Il est respecté et admiré dans le monde. Ici, les popositores investissent des millions et des millions de pesos pour tenter de détruire leur image, mais le mal ne peut jamais triompher du bien. https://t.co/WCcANyIdbp – MARTIN?? AVEC AMLO (@ mespin10) 21 novembre 2020

Quelle fierté de voir qu’AMLO nous représente au G20. #AMLOLujoDePresidente #AmloElMejorPresidenteDelMundo pic.twitter.com/bQCMkfI2rP – Paty Maybe (@patyper) 21 novembre 2020

Et mon président @lopezobrador_ participe déjà à la réunion du G20, aux côtés des grandes puissances du monde .. #AmloElMejorPresidenteDelMundo ??? https://t.co/hJc6ZqGDEK – Andrea (@ andre4T1) 21 novembre 2020

Rien de transcendant aux commentaires du # G20 International Policy Forum, quand ils ont fait la sourde oreille aux recommandations des organisations internationales de santé, financières et non gouvernementales, pour faire face à une crise sanitaire sans précédent et auto-infligée en matière économique https://t.co / i93VqjxqST – Raymundo Tenorio (@raymundotenorio) 21 novembre 2020

? Trump profite du sommet du G20 pour faire campagne et dit aux dirigeants du monde qu’il espère “continuer à travailler avec eux pendant longtemps”. ?? Le président a déclaré qu’il voyait une «décennie formidable» à venir. # Destination2020 Plus? https://t.co/8v7swZ5TET. pic.twitter.com/Z1yXBlcVLM – Al Punto Univision (@AlPunto) 21 novembre 2020

Les déclarations d’AMLO, avec un mauvais goût en bouche pour l’économie

D’autres apparitions de dirigeants du G20 ont attiré l’attention. . a rapporté à la fois les déclarations du président chinois Xi Jinping et de Vladimir Poutine, leader en Russie. Le premier a assuré qu’ils travaillaient déjà à la création d’un réseau de soutien pour la distribution de vaccins anti-COVID dans le monde, coïncidant avec AMLO sur leur disponibilité. De son côté, l’ex-agent du KGB a assuré qu’il s’apprêtait déjà à envoyer ses formules.

Notes connexes

Il convient de revenir sur les déclarations d’AMLO, car elles vont à l’encontre des suggestions de diverses organisations internationales. Selon Independent, début novembre, le Fonds monétaire international (FMI) a en fait demandé au Mexique (et à d’autres pays) d’augmenter les investissements budgétaires en raison de la crise. Quelque chose qui va à l’encontre non seulement de la récente intervention au sein du G20, mais aussi de la politique d’austérité que mène le président depuis plusieurs années.

Certes, il y a des signes, depuis des mois, de la situation économique problématique du pays qui ne s’est pas améliorée grâce aux politiques d’AMLO. Marketplace se souvient non seulement que déjà avant la pandémie, le Mexique était en récession. L’effet du COVID-19 et les erreurs dans sa gestion pourraient faire baisser l’économie nationale de 10% d’ici 2020. Ce qui aggraverait encore la situation déjà omniprésente de pauvreté et de chômage.

Le plan du gouvernement fédéral

Bien entendu, le fait que l’administration AMLO n’ait pas emprunté le même chemin que les autres pays du G20 ne signifie pas qu’elle n’a pas à l’esprit de projets de relance économique. Le président de Tabasco, par exemple, a annoncé début novembre qu’il préparait une méga initiative d’investissement avec des agents privés. Cela se concentrerait principalement sur les infrastructures énergétiques et de transport de la République, créant des centaines de milliers d’emplois.

De même, AMLO a annoncé qu’une augmentation du salaire minimum était envisagée en 2021. Il s’agit d’abord d’une stratégie visant à améliorer les conditions de travail d’une grande partie de la main-d’œuvre dans le pays. Mais aussi pour tenter de stabiliser l’économie nationale à partir de la base, comme le proclame régulièrement le président. Il convient de noter que depuis que le fondateur de Morena a pris le pouvoir, la rémunération minimale a augmenté de 36%.