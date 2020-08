Quelles que soient les raisons du phénomène, ce n’est un secret pour personne qu’Andrés Manuel López Obrador (AMLO) est devenu l’un des présidents les plus médiatiques de l’histoire du Mexique.

L’intérêt autour du président a été fortement motivé par une stratégie de positionnement qui a laissé peu de place pour que d’autres questions soient mises en avant dans l’agenda public.

Bien que cette tendance soit visible depuis sa campagne présidentielle, la tendance s’est particulièrement renforcée une fois qu’AMLO a accédé à la présidence et que les conférences désormais classiques du matin au Palais national sont devenues officielles. Ces réunions quotidiennes sont devenues le facteur qui dicte l’agenda quotidien des médias.

La quantité d’informations générées «le matin» est à l’origine de la tendance. Si vous faites le point, seulement pendant 100 premiers jours de son gouvernement, López Obrador aurait offert environ 94 heures de conférences de presse, ce qui se traduit par un peu plus de 5 000 minutes de contenu. S’il avait maintenu ce taux, d’ici octobre 2024, il aurait pu offrir près de 1400 conférences avec une durée comprise entre 50 minutes et jusqu’à 2 heures.

Ces chiffres suffisent à faire du président non seulement le sujet de conversation au sein des médias, mais aussi à le placer comme le principal centre d’intérêt du public, ce qui laisse les marques dans une position clairement désavantageuse.

Pour reconnaître le problème, il est pertinent de revoir les graphiques suivants extraits de Google Trends il y a un peu plus d’un an, qui montrent la relation d’intérêt entre les quatre marques les plus consommées au Mexique (en 2018 selon Kantar WorldPanel) et la figure à la fois par Enrique Peña Nieto ainsi que Andrés Manuel López Obrador.

Le graphique est clair. Au cours de l’année étudiée, les marques ont été neutralisées face aux enjeux et problèmes politiques.

Les choses n’ont pas beaucoup changé. Jusqu’à présent cette année, et au mensonge des mêmes facteurs de comparaison, il est clair que AMLO reste dans l’intérêt du public.

De cette manière, le muscle de communication d’Andrés Manuel López Obrador est le principal concurrent des marques dans la course à la pertinence, avec laquelle son image et son nom ont été utilisés à plusieurs reprises pour se démarquer d’une manière ou d’une autre la conversation, gagner de la portée et, dans certains cas, même générer des affaires.

Le président reconnaît cette tendance et dans cet esprit, il souhaite désormais que le nom soit considéré comme une marque au moins aux yeux de l’Institut mexicain de la propriété industrielle (IMPI).

Selon une série de documents présentés par El Universal, AMLO a entamé le processus d’enregistrement auprès d’IMPI afin que son nom et ses initiales ne puissent être utilisés par des tiers à des fins lucratives.

Le rapport du journal susmentionné indique que par l’intermédiaire d’Alejandro Esquer Verdugo, le secrétaire particulier du président, les procédures à cet effet ont commencé entre avril et juillet, ce qui a généré une dépense de près de 17 mille pesos pour l’étude de ces demandes, où la première dame, Beatriz Gutiérrez chercherait également un dossier similaire.

Plus précisément, les documents présentés indiquent que sous le numéro 2352324 qui a été ouvert le 27 avril, il est prévu que la marque « Andrés Manuel López Obrador » ne puisse être utilisée que par l’exécutif fédéral dans le domaine de l’éducation, dans les services de animations, ainsi que des activités sportives et culturelles.

De plus, le dossier 2352331 chercherait également à protéger le nom du président afin qu’il ne puisse pas être commercialisé dans la publicité, la gestion commerciale, l’administration commerciale et le travail de bureau.

Quant à l’acronyme «AMLO», López Obrador cherche à les enregistrer comme ses propres marques sous prétexte que c’est vers 1995 qu’elles ont commencé à être utilisées à des fins politiques.

La vérité est que ce n’est pas la première fois que la marque « AMLO » cherche à être enregistrée. Depuis 2008, quatre cas ont été signalés où des personnes cherchaient à faire ces acronymes pour les utiliser dans la promotion du sport, de l’éducation et même d’être commercialisé dans les boissons alcoolisées.

Cependant, une section de la loi sur la propriété industrielle empêche cet enregistrement, au moins pour les tiers.

La loi dans son article 90, section 13, indique que les noms, prénoms, noms ou pseudonymes de personnes qui, lorsqu’ils sont utilisés, peuvent créer un risque d’association, induire une erreur, une confusion ou une tromperie pour le public consommateur ne peuvent être enregistrés « à moins qu’il ne soit de ladite personne ou il y a consentement exprès de celle-ci ou de quiconque a le droit correspondant.

Plus précisément, il se lit comme suit: « De même, l’image, la voix identifiable, le portrait et les signatures des personnes ne seront pas enregistrables en tant que marque sans leur consentement exprès. »