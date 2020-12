La console Nintendo accueille le jeu de mode, étant la plus grande surprise du Nintendo Indie World.

Dans le récent numéro du Monde indépendant de NintendoComme d’habitude lors de ces événements, tout le monde s’attendait à une dernière surprise. Les projecteurs pointaient sur Hollow Knight Silksong, mais la dernière cloche de l’événement a été une autre dans laquelle la société japonaise a compilé ses prochaines versions pour Nintendo Switch.

C’est la première de Among Us sur consolesNous ne sommes pas des imposteurs si nous vous disons que Among Us, le jeu de mode de 2020, arrive sur Nintendo Switch, comme le confirme le Nintendo Indie World. De plus, le titre Innersloth est disponible aujourd’hui sur le Nintendo eShop. Si nous nous référons au fichier du jeu, Among US est proposé au prix de 5 dollars, il permettra un jeu croisé entre plates-formes et nécessite un compte sur Nintendo Switch Online.

De cette façon, l’arrivée de Parmi nous aux consoles, car pour le moment, il n’était disponible que sur PC et sur les appareils mobiles iOS ou Android. C’est la première fois que l’un des titres les plus médiatiques de ce 2020 qui est sur le point de se terminer fait le saut vers les systèmes de bureau.

Sorti en 2018, ce jeu développé par Innersloth est devenu célèbre cette année grâce aux créateurs de contenu, en particulier sur des plateformes comme Twitch, ont commencé à jouer sur leurs émissions. Cela a fait de Among Us un phénomène social qui a transcendé le secteur. Et après avoir annulé la suite qu’ils avaient en tête, le studio a déjà commencé à étendre le jeu à d’autres systèmes, tels que la Nintendo Switch.

