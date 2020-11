Malgré sa première en 2018, Le titre d’Innersloth est toujours une grosse surprise pour les joueurs. En fait, il y a aujourd’hui de nombreux utilisateurs qui mettent leur capacité d’imposteurs à l’épreuve dans ce monde spatial. Mais à quoi pouvons-nous nous attendre avec vos projets futurs? Comme le mentionne l’étude, il y a beaucoup plus à venir. Bien plus que ce à quoi nous nous attendons vraiment.

Mais Among Us a déjà commencé à présenter des nouvelles très intéressantes. Surtout avec grandes mesures anti-triche avec lequel l’étude essaie d’éviter l’utilisation d’applications tierces pour obtenir des avantages dans les jeux. Et bien qu’ils y travaillent encore pour éviter d’utiliser des astuces, l’étude affirme qu’il existe des astuces qui fonctionnent et des bugs, mais il y aura bientôt des mises à jour pour éviter une mauvaise expérience.

Grâce à cette nouvelle mise à jour, l’utilisation des votes anonymes a désormais également été implémentée, apparaissant ainsi à côté de notre personnage choisi. avatar en couleur grise au lieu de la couleur réelle pour que personne ne sache que c’était nous. De plus, de nouveaux modes ont été ajoutés pour la barre des tâches et même de nouveaux symboles pour certaines des tâches.

Bien sûr, les nouvelles ne se sont pas terminées ici, mais l’étude a encore beaucoup à venir. Mais pour l’instant, il faudra attendre un peu plus longtemps pour voir la grande nouvelle que le studio a en tête. En attendant, nous vous rappelons que Parmi nous est disponible sur PC, iOS et Android. C’est une proposition révolutionnaire dans laquelle les joueurs doivent travailler en équipe pour trouver l’imposteur. Pensez-vous pouvoir supporter la pression avant de tomber?