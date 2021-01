Nintendo a publié les données de ses jeux les plus téléchargés et le titre médiatique d’Innersloth atteint le sommet.

Parmi nous a été l’un des phénomènes de 2020, donc parler du jeu d’Innersloth, c’est parler de ce qui sera l’un des succès les plus mémorables de cette année. Bien que nous connaissions déjà son histoire: le jeu a été publié en 2018, mais les créateurs de contenu sur des réseaux comme Twitch ont accru leur puissance médiatique. Quelque chose de similaire à ce qui se passe ces dernières semaines avec Rust, qui est encore plus ancien.

Le jeu du navire et des imposteurs a été lancé en décembre dernier sur Nintendo Switch, ce qui a donné lieu à sa première sur consoles. Logiquement, l’intérêt pour le jeu a été immédiat et écrasant. Il suffit de regarder les chiffres fournis par Nintendo, dans lesquels Among Us se faufile directement en haut du Les jeux les plus téléchargés sur Switch au cours du mois de décembre. Voici le Top complet:

Parmi nous

Minecraft

Mario Kart 8 Deluxe

Animal Crossing: Nouveaux horizons

Super Mario Party

Super Mario 3D All-Stars

Clubhouse Games: 51 jeux mondiaux

Immortels Fenyx Rising

Vallée de Stardew

Hyrule Warriors: Age of Calamity

Nouveau Super Mario Bros.U Deluxe

Épée Pokemon

La légende de Zelda: le souffle de la nature

Super Smash Bros.Ultimate

Super mario odyssée

Une position qui n’est pas surprenante, puisqu’elle a été son mois de lancement et que dans les premières heures elle était déjà au sommet du meilleures ventes de l’hybride du Grand N. Il faut se rappeler que bientôt Among Us viendra également dans la famille de consoles Xbox.

