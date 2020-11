Avec un changement presque radical. C’est ainsi que se présente la quatrième génération d’appareils Amazon Echo, qui pour la première fois abandonne leur forme cylindrique classique, pour parier sur la sphère. Six ans après le lancement de l’Amazon Echo original et selon Amazon lui-même, après avoir réussi à vendre des millions d’appareils dans toutes ses variétés, la société de Jeff Bezos met entre nos mains un Echo complètement différent.

Disponible en trois coloris différents (bleu grisâtre, anthracite et blanc), sa nouvelle forme géométrique oblige à changer la façon dont il a traditionnellement placé les boutons, qui sont désormais plus intégrés dans le tissu qui recouvre le corps. En haut, nous trouvons les boutons d’augmentation et de réduction du volume, les microphones allumés et éteints et un nouveau bouton. “Action” qui vous permet de converser avec l’assistant sans avoir à dire le “mot magique” Alexa. le anneau de lumière il a été déplacé vers le bas de l’appareil et à l’arrière, à côté de l’alimentation, la prise audio 3,5 mm est conservée.

Cela dit, vient la grande question: si vous avez déjà un Echo chez vous, Cela vaut-il le changement? Ça dépend. Si ce que vous appréciez le plus est de pouvoir avoir une «conversation» avec Alexa, probablement pas. N’oubliez pas que l’assistant intelligent d’Amazon n’est pas «lié» à un appareil spécifique. Il est si «bon» ou si «mauvais» de répondre aux questions et d’effectuer des tâches de la première à la dernière génération de haut-parleurs de marque.

Mais si vous êtes intéressé par la qualité de l’orateur, la réponse est un peu plus compliquée. Avec la présentation l’année dernière de Studio Echo, Amazon a réussi l’année dernière à positionner l’un des meilleurs haut-parleurs, intelligents ou non, du marché. Donc, les audiophiles qui ne voulaient pas avoir à acheter de l’équipement dédié avaient la tâche très simple: investir un peu plus de 200 $ et obtenir un excellent haut-parleur.

Dans le même temps, le plus petit de la gamme, l’Amazon Echo Dot (qui a également été présenté dans un nouveau format arrondi) a gagné du terrain, devenant le choix préféré pour ceux qui voulaient simplement un premier contact avec Alexa, ainsi que ceux qui l’ont acquis pour l’associer à une équipe qu’ils avaient à domicile. L’Echo original était passé sinon pour rester alors dans le no man’s land, si en étant peut-être le dispositif le moins différentiel de toute la gamme. Maintenant dans cette quatrième génération, Amazon veut changer tout cela. Voyons quels sont leurs arguments.

Amazon Echo n’a jamais sonné aussi bien

Amazon Echo n’a jamais eu l’un de ses objectifs de remplacer un équipement audio HiFi (et ce n’est que sous certains aspects qu’Amazon Echo Studio pourrait le faire) mais la vérité est qu’il a bien fonctionné dans les petits espaces. Maintenant, cependant, il en veut plus et les ingénieurs d’Amazon ont complètement rénové les tripes de l’Echo pour le mettre au même niveau que d’autres haut-parleurs sans fil beaucoup plus chers, tels que le Sonos un.

Tout d’abord, il convient de noter comment il a gagné en puissance. Le nouveau d’Amazon surpasse non seulement clairement les haut-parleurs avec lesquels il est directement en concurrence, dans le cas du nouveau Google Nest Audio, mais comme l’indiquent certains tests externes, son volume maximal équivaut à 85% du Google Nest Max, ce qui n’est pas mal du tout.

Le saut qualitatif se retrouve à la fois dans son nouveau woofer en néodyme, qui passe à 76,2 mm, et dans ses deux tweeters, qui atteignent 20 mm. Grâce à cela, ils parviennent à ce que les sons graves et médiums gagnent dans le corps et aient moins de distorsion à des volumes élevés. Par rapport à la génération précédente, le son de cet Echo est en ce sens moins “canné” et pour les cent euros qu’il coûte, on va difficilement trouver un haut-parleur qui offre une meilleure expérience sonore.

D’autre part, Amazon s’assure que son nouvel appareil intègre sa technologie «adaptive sound» qui adapte théoriquement le son à la taille et aux caractéristiques de l’espace dans lequel il se trouve. S’ils le disent sur Amazon, ils auront une raison, mais la vérité est que nous n’avons pas été en mesure de détecter de grandes différences lors du test dans différentes pièces.

Un autre point à garder à l’esprit est que dans cette génération, la façon dont le son est projeté change. Si dans le cylindre d’origine, le son avait un angle de projection de 360 ​​°, conçu pour que Echo soit situé au milieu d’une pièce, dans ce cas, nous trouvons un son beaucoup plus directionnel, en Projection directe à 45 ° sur le devant. Si nous avons deux unités, nous pouvons les coupler pour la première fois en formant une “équipe stéréo” et si nous avons également une Amazon Fire TV, nous pouvons créer la nôtre propre système de cinéma maison.

Enfin, Amazon affirme que contrairement aux générations précédentes, il prend en charge Dolby Audio, mais pas pour Dolby Atmos, réservé à votre Echo Studio.

Le centre domotique

L’une des grandes nouveautés et qui est sûrement la plus appréciée des amateurs de domotique, est l’inclusion du protocole Zigbee, qui jusqu’à présent n’était présent que dans les modèles haut de gamme de la gamme. Il lance également son Pont de trottoir d’Amazon. Les deux caractéristiques ont pour mission de fournir plus d’intelligence à notre maison.

Tout d’abord, Zigbee permet à de nombreux autres appareils intelligents d’être connectés à Amazon Echo: des ampoules et thermostats aux capteurs d’humidité, aux climatiseurs, aux stores automatiques, etc. Amazon Sidewalk Bridge, qui bien qu’il soit inclus ne sera activé qu’à la fin de l’année, est un protocole sans fil développé pour améliorer la communication avec les appareils à faible consommation, dans le but de leur permettre mieux communiquer sur de longues distances. Sa première version, qui s’appelait uniquement Amazon Sidewalk, visait à améliorer la communication d’Echo avec les caméras de sécurité Ring.

Qu’est-ce que Bridge introduit? Comme son nom l’indique, il agit comme un «pont» qui relie les appareils équipés d’Amazon Sidewalk (c’est-à-dire que chaque appareil peut être Sidewalk ou Bridge) afin que les communications «rebondissent» quelque part entre la source et la destination. Avec de plus en plus d’appareils prêts à fonctionner avec Alexa, les deux technologies sont un plus pour que nous n’ayons besoin que de notre voix pour contrôler presque tout autour de nous à la maison.

Donc, si nous revenons à la question initiale … cela vaut-il le changement? Nous ne pouvons que conclure qu’Amazon a fait ses devoirs et que cette quatrième itération est probablement la meilleure de celles présentées jusqu’à présent.

RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION FINALE

Dans sa quatrième génération, Amazon Echo fait ses débuts dans la conception et s’améliore sur tous les fronts. Une mise à jour nécessaire qui ramène l’Echo à la place qu’il mérite.

Conception et qualité de fabrication8