Aujourd’hui, nous apportons l’analyse de Ary et le secret des saisons, un titre développé par eXiin et pêche au cactus qui arrive sur Xbox, Pc, PlayStation et Nintendo Switch après un long développement et plusieurs retards. Nous verrons si cela a été bon pour Ary, nous vous en parlerons dans cette revue!

L’histoire

Nous contrôlerons Ary, la fille du gardien de l’hiver. Dans une introduction très travaillée de la protagoniste et de son imagination, nous verrons que notre frère Flynn disparaît. Dans un petit tutoriel nous devrons prendre l’apparence de notre frère en tant qu’apprenti du tuteur pour représenter la région d’hiver.

A tout cela … la rencontre est due au chaos qui a été produit par les cristaux qui ont altéré les stations fixes de chaque région.

Notre histoire commence par cette prémisse …

Gameplay

Tout d’abord, je veux dire qu’Ary a beaucoup de Mulan, cette fille courageuse qui se déguise en homme pour représenter et honorer sa famille.

En dehors de l’histoire, nous verrons ce que nous devons faire pour rétablir le chaos. Ary et le secret des saisons est un jeu de plateforme, de puzzle et de combat.

Comme je l’ai déjà dit, chaque zone est associée à une station fixe, avec laquelle nous verrons des personnages, des magasins, des bâtiments, etc. totalement différent au printemps, en été, en automne et en hiver.

Dans Ary et le secret des saisons, vous contrôlez les saisons à votre guise

Ary pourra contrôler ces stations au moyen d’orbes « à volonté ». Nous pouvons geler les surfaces en hiver dans le plus pur style Frozen, en automne, nous pouvons créer des zones avec de l’eau et ainsi de suite à chaque saison. Grâce à l’utilisation de ces magies, nous pourrons trouver le moyen de continuer dans notre histoire ou découvrez le puzzle pour ouvrir la zone suivante. À titre d’exemple, nous verrons dans les premiers niveaux comment le gel de certaines zones marquées fait que la glace se propage, créant d’énormes plates-formes pour atteindre le sommet.

Au fur et à mesure que nous avancerons dans l’histoire, nous verrons comment nous aurons des zones clés où sans eau, il est impossible de la traverser, soit parce que nous devons plonger, soit parce que cela fera flotter des objets qui bloquaient les portes.

Nous découvrirons ces domaines à travers des missions principales et secondaires. Voyons voir, ils n’ont pas un développement fou et la grande majorité voit et parle à tel ou tel mais beaucoup d’entre eux sont toujours divertissants et surtout vous nous invitez à explorer la carte.

Au cours de notre voyage, nous aurons différents magasins disponibles où nous pourrons améliorer notre apparence ou acheter de nouvelles armes, comme les longues distances (une fronde) avec lesquelles nous devrons activer des zones saisonnières que nous ne pourrions pas atteindre autrement.

Dans le combat, nous aurons un coup de base et un autre fort, bouton pour rouler et pouvoir esquiver les coups, il faut dire que ces combats sans être gratifiants ne sont pas mal du tout. Trouver des hyènes rieuses en armure et pouvoir utiliser nos stations avec elles pour les éliminer est génial.

La même chose se produit avec le reste des ennemis, nous avons, par exemple, de petites masses liquides qui, si nous les congelons, se transformeront en un glaçon que nous pouvons même utiliser dans le cadre d’un puzzle pour sauter vers une zone élevée ou appuyer sur un bouton au sol.

Pour mettre un bémol, c’est que ces ennemis ne contribuent en rien au jeu puisque toutes les pièces dont nous avons besoin pour nos améliorations ou nos achats se retrouveront dans certains coffres qui sont généralement cachés et que nous découvrirons en utilisant les orbes.

Difficulté et durée

Ary and the Secret of Seasons est un jeu relativement facile, nous ne trouverons pas beaucoup d’opposition aux énigmes que nous trouvons sur notre chemin, même s’il est vrai qu’au fur et à mesure que nous avançons ils se compliquent et nous passerons plusieurs minutes dans certaines zones à utiliser les stations jusqu’à ce que nous trouvions le zone de passage, nous le résoudrons généralement avec facilité.

Quant à sa durée, nous devons reconnaître que ce n’est pas un jeu qui vous invite à lui donner une deuxième passe à moins que vous ne soyez un chasseur de succès. Dans environ 8 heures au maximum, nous aurons le jeu prêt à être archivé.

Section technique

Bon, nous sommes entrés dans la section qui convient le moins à Ary, au début je commentais que si les retards avaient été suffisants pour les mériter. Il faut dire non, malheureusement ça vient au moins dans la version Xbox One avec une énorme quantité de bugs.

Les plates-formes sont parfois rendues fastidieuses par une manipulation un peu rude. À d’autres occasions, on appuie sur le bouton sprint pour atteindre une plateforme et on ne répond pas avec ce qu’on va tomber dans le vide.

La traduction des textes est tout simplement malheureuse, nous avons des personnages qui nous parleront en espagnol, mais d’autres nous parleront en anglais ou même mixtes. Sans aucun doute, un point que nous ne comprenons pas très bien.

Le son est une autre des sections où, étant vraiment bon, nous verrons comment il disparaît tout de suite et ne reviendra pas tant que nous ne sortirons pas du jeu et ne recommencerons pas le jeu.

Tout n’est pas mauvais…

Nous devons dire qu’après avoir effectué cette analyse, en particulier le Le 18 septembre, j’ai vu que le jeu était mis à jourEvidemment, j’ai pensé à un patch «jour 1» corrigeant la plupart de tous les bugs que nous avons rencontrés. Eh bien, oui, si vous allez jouer au jeu après avoir lu cette analyse, il est possible que votre vision de la section technique n’ait absolument rien à voir avec la mienne.

Vous avez ici la liste complète des corrections apportées à cette mise à jour.

Pour finir, je commente brièvement la section graphique. Ceux d’entre vous qui me suivent sauront que le Pixel bien travaillé et ce style sont mes préférés et dans ce cas les garçons de eXiin et pêche au cactus ils passent malgré la découverte de bugs tels que de l’herbe transparente ou des endroits que vous pouvez traverser (également corrigés lors du patch jour 1).

La variété d’apparence de chaque station ainsi que les scènes vidéo que nous trouverons entre les mondes sont un vrai délice. Cela rompt un peu avec le clonage des hyènes tout au long du jeu, mais sans aucun doute ce style graphique est un véritable succès qui évite à Ary de brûler.

Conclusion finale

Eh bien, sans aucun doute, c’est l’une des analyses les plus difficiles que j’ai rencontrées ces derniers temps car nous sommes face à une plate-forme et un jeu de puzzle que je voulais vraiment et à cause de la quantité de bugs que j’ai trouvé, mon expérience n’a pas été là. été satisfaisant malgré le fait que lorsque ces erreurs n’apparaissaient pas, le jeu me paraissait génial.

Avec des mécanismes novateurs, des personnages amusants et un assez bon sens de l’humour, ils ont rendu les bons moments vraiment bons.

Je suis sûr que si je commence à y jouer aujourd’hui, mon opinion changerait complètement et en raison de la cadence de travail élevée que j’ai, cela ne sera pas possible (je ne peux pas me permettre de rejouer un jeu aujourd’hui) alors j’ai essayé de chercher un gameplay compagnon après le patch de mettre à jour et voir si la plupart des bogues trouvés ont été résolus et je dois dire que cela a été le cas.

Avec lequel je suis sur le point de donner mon évaluation avec un mélange de facteurs propres et externes que je pense être le plus juste pour le premier travail d’eXiin et de Fishing Cactus, tout en leur donnant une gifle au poignet pour que ce soit le début de quelque chose beaucoup plus gros et plus poli à l’avenir.

Pour

Les mécaniques sont tellement amusantes Stations très bien travaillées Super bande son

Contre

Ennemis très répétitifs Un certain nombre de bugs impardonnables Les récompenses n’invitent pas à l’exploration