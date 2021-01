Nous avons testé les derniers écouteurs antibruit de Sony. Voici tout ce que vous devez savoir sur le Sony WH-1000XM4.

Écrit par Miguel Paredes dans les écouteurs

Si je pense à l’audio Bluetooth, les premiers noms qui viennent à l’esprit sont ceux de firmes comme Sony ou Bose. Sans aucun doute, deux des plus grands exposants, deux des fabricants qui ont présenté les meilleurs produits ces dernières années.

Très récemment, Apple a rejoint le parti, qui tentera de prendre pied avec ses écouteurs les plus ambitieux à ce jour, le AirPods Max. Sont situés un cran au dessus en termes de prix, donc le temps devra dire si les utilisateurs voient leur achat rentable.

Il y a quelque temps, nous avons eu l’occasion d’analyser Sony WF-1000XM3, des écouteurs intra-auriculaires sans fil exceptionnels qui sont devenus l’une des principales références de leur catégorie. Cette fois, nous avons relevé la barre avec le WH-1000XM4, le dernier casque serre-tête présenté par la société japonaise.

Au cours du dernier mois, j’ai pu tester en profondeur la nouvelle création Sony. Je vous assure que j’ai passé de nombreuses heures avec les écouteurs de la firme asiatique, peut-être plus que dû. Dans tout les cas, c’est tout ce que je peux vous dire sur le Sony WH-1000XM4.

Savoir plus: Sony WF-1000XM4

Sony WH-1000XM4, fiche technique

Sony WH-1000XM4CaractéristiquesDesignHeadbandPoids254 grammesBatterieJusqu’à 30 heures (selon Sony) Charge Entrée USB-CAnnulation du bruitOui, avec puce QN1 à réduction de bruit HDConnectivitéBluetooth v5.0, NFCFormats audio pris en chargeSBC, AAC, LDACCapteursCapteur de proximitéRésistance à l’eau380 eurosNon

Un design sans vantardise, concentré sur ce qui compte

Les écouteurs Sony sont en plastique et vous pouvez les trouver en deux couleurs: un noir toujours juste et une sorte de gris beige que la firme japonaise appelle “Silver”. Comme vous pouvez le voir, ils n’ont pas un design révolutionnaire, ils sont pratiquement identiques à leurs prédécesseurs. La firme japonaise est devenue pratique, ils sont confortables et légers, avec un poids de 254 grammes.

J’ai passé de nombreuses heures avec des écouteurs Sony sur la tête et à aucun moment ils n’ont été inconfortables pour moi. Vous pouvez épuiser une journée entière de travail en écoutant de la musique ou des podcasts sans vous fatiguer.

Voici comment sonne le Sony WH-1000XM4

Je ne suis pas un expert audio, mais j’ai essayé pas mal d’écouteurs sans fil. Sony atteint une excellente qualité sonore, même avec un volume approchant les 100%, on peut distinguer chacune des pistes qui composent la chanson. Tout est parfaitement distinguable et appréciable.

Vous pouvez également profiter de basses puissantes, mais si vous voulez qu’elles grondent fort dans vos oreilles vous pouvez configurer divers paramètres dans votre application à votre guise. Il est compatible avec Android et iOS et vous permettra de contrôler à la fois le niveau d’annulation et la lecture.

Au cours de ces semaines, j’ai entendu toutes sortes de musiques, du rock au hip-hop, en passant par le jazz, la pop, la soul et même les bandes sonores. On se rend compte de la qualité de ces WH-1000XM4 en écoutant des chansons qui lui sont bien connues, J’ai découvert des sons que je n’avais pas remarqués jamais dans les chansons que j’ai entendues des dizaines de fois.

Et qu’en est-il de la suppression du bruit?

Ses prédécesseurs, le WH-1000XM3, ils étaient déjà une référence en matière de suppression du bruit. C’est précisément pour cette raison qu’un saut qui nous a surpris dans cette section a été compliqué. Cependant, nous trouvons une autre amélioration intéressante.

J’ai eu la chance de tester l’ancienne version et les nouveaux écouteurs de Sony s’améliorent à certains égards. Le plus notable est le traitement des sons basse fréquence. Qu’est ce que je veux dire?

Certains des bruits auxquels nous devons faire face lorsque nous sommes à la maison ou sur notre lieu de travail, tels que les aspirateurs, les voitures et tout type de moteur, ils sont complètement silencieux. D’autre part, il est également très adapté au transport. Le bruit dans un bus ou un train disparaît, et bien que je n’ai pas eu l’occasion de voyager pour des raisons évidentes, je ne doute pas qu’il en fera de même avec le moteur d’un avion.

Une autonomie hors pair

J’ai passé de nombreuses heures avec ces Sony WH-1000XM4 et il n’y a eu pratiquement aucune occasion où j’ai été largué. Avec une seule charge, vous pouvez écouter de la musique tout au long de la journée et quand la fin viendra, vous continuerez à avoir un bon pourcentage. On se retrouve avec une autonomie théorique de 30 heures, et mon expérience a été très proche.

Ils chargent également à une vitesse plus que décente, avec seulement 15 minutes de connexion, vous pouvez gagner environ 5 heures de lecture. Vous n’aurez pas la possibilité de les utiliser sans fil pendant la charge, mais compte tenu de ces données, il n’y a rien à reprocher.

Des détails qui améliorent l’expérience

Écouteurs Sony ils sont capables de détecter votre voix pour arrêter la musique lorsque vous parlez. Si, pour une raison quelconque, vous devez communiquer avec quelqu’un, vous pouvez parler et la lecture s’arrêtera pour que vous puissiez être entendu sans problème. Il vous suffit d’enregistrer votre voix lors des premières étapes de la configuration pour qu’elle vous reconnaisse.

Ils incorporent également un capteur de proximité, en particulier dans l’écouteur gauche. Lorsque vous en avez besoin, vous pouvez les retirer et la musique s’arrêtera automatiquement. Au moment où vous les remettez, la lecture recommence.

En revanche, vous aurez la possibilité de prendre le contrôle facilement avec votre gestes tactiles. Vous pouvez basculer entre une chanson ou une autre en glissant d’avant en arrière, et mettre en pause ou continuer la lecture en appuyant sur. Balayer l’écouteur droit vers le haut ou le bas aussi vous pouvez modifier le volume.

Sony WH-1000XM4: prix et où acheter

Si vous souhaitez vous procurer des écouteurs Sony, à Amazon tu peux les trouver pour 379 euros. D’un autre côté, et si vous préférez aller dans un magasin physique, vous les avez également dans des endroits comme MediaMarkt ou Le Corte Ingles au même prix.

Savoir plusSi vous cherchez un casque sans fil avec excellente qualité sonore et suppression du bruit exceptionnelle pour moins de 400 euros, la création de Sony est la meilleure que vous puissiez acheter.

& starf; & starf; & starf; & starf; & starf;

& starf; & starf; & starf; & starf; & starf;

Sony WH-1000XM4

Annulation spectaculaire et excellente qualité sonore.