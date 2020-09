Aujourd’hui nous lançons notre collaboration et c’est que nous avons testé le premier clavier Xtrfy qui tombe entre nos mains. Cette société suédoise s’est lancée pour s’étendre au-delà de ses frontières avec une proposition qui cherche à offrir des appareils de qualité et un bon design que les utilisateurs peuvent utiliser sans se compliquer la vie, bref, en privilégiant la simplicité sans sacrifier la fonctionnalité.

Cette fois, le modèle que nous avons testé et que nous allons analyser pour vous est le Xtrfy K4 RGB TKL, qui, comme son nom l’indique, a un éclairage RVB et n’a pas de bloc numérique. En d’autres termes, c’est un point intermédiaire entre un clavier complet et 60%.

Xtrfy K4 RGB TKL, un design de gamer suédois

Bien que ce modèle soit disponible en noir et blanc, entre mes mains je n’ai eu que le premier, donc ce sera celui sur lequel cette revue sera basée. Au moment d’arriver chez nous, le clavier Xtrfy arrive dans une boîte en carton noire qui est entourée d’une couverture où nous avons un échantillon du modèle acheté sur le devant, mettant en évidence le « Conçu en Suède ». Au dos, on nous donne quelques informations supplémentaires, où mettre en évidence la vitesse de réponse du clavier mécanique, son manque de logiciel, sa durabilité et ses six zones d’éclairage RVB.

À l’intérieur de ce boîtier, nous trouvons le clavier emballé dans un sac en plastique, un guide de démarrage rapide et un autocollant, ni plus ni moins.

Avec le clavier sorti de la boîte, nous trouvons un appareil solide, qui a l’air ferme et lourd, avec un boîtier en plastique noir avec une texture légèrement rugueuse, tandis que les touches révèlent une base blanche en dessous. Contrairement aux autres claviers, celui-ci dispose d’un câble tressé fixe de 2 mètres, c’est-à-dire que nous ne pouvons pas le déconnecter du clavier.

Se dispenser du bloc numérique lui permet de mesurer 356 x 141 x 39 mm, ce qui est aidé par des lunettes réduites dans son contour, même si le poids est de 1,05 kilogramme en partie à cause d’une base en acier qui lui donne un stabilité supplémentaire et plus grande résistance.

Si nous retournons ce clavier, nous sommes confrontés à un curieux motif en diagonale, ce n’est pas un effet de design mais plutôt cela fait partie de la construction elle-même, ce qui rend les différentes hauteurs et un sentiment curieux. Dans ses coins, nous avons des bases en caoutchouc qui empêchent le clavier de bouger, en plus de deux pieds qui permettent d’élever l’angle du clavier.

Sous tout cela et centré, on retrouve une grande gravure avec le logo de l’entreprise, petit détail qui, comme nous le verrons plus tard, se répète en plusieurs points du Xtrfy K4 RGB TKL.

En revenant à la partie du clavier, nous voyons que la société suédoise l’a remplie de détails, avec une grande police et une grande visibilité, nous avons la personnalisation de touches telles que l’intro, qui s’appelle K4, la barre d’espace, qui arbore le logo Xtrfy , ou la touche Windows. Malheureusement tu es les clés sont en ABS, ce qui permet une finition brillante mais soulève certains doutes sur sa résistance à l’usage. Jusqu’à présent, nous l’avons essayé pendant quelques semaines sans problème, mais il faudrait voir comment ils résistent à l’épreuve du temps.

Enfin, nous arrivons au point le plus important d’un clavier, les commutateurs qui sont cachés sous les touches. Il devient de plus en plus normal pour les entreprises d’utiliser des versions pour les commutateurs, souvent basées sur Cherry MX. Le Xtrfy K4 RGB TKL utilise le Kailh Red RGB, qui sont basés sur le Cherry MX Red linéaire, mais avec quelques particularités.

Dans la conception de ces interrupteurs, l’éclairage n’est pas sous la base translucide mais est presque séparé à l’arrière, cela le fait paraître plus dans la partie supérieure de la clé, qui si on la regarde, c’est là que se trouvent les parties translucides . De la même manière, son comportement n’est pas le même que celui que nous avons avec le Cherry MX Red, ayant moins de course d’activation et nécessitant une force d’actionnement de 50 g.

Le résultat est une frappe pas trop forte et assez fluide, cela nous permet de recevoir de bons retours tout en jouant et en même temps nous permet de l’utiliser pour écrire des textes sans remarquer que cela nous fatigue trop. Dans cette ligne, nous devons mentionner qu’il a un Fréquence d’interrogation de 1 000 Hz et basculement sur les touches N.

Un clavier sans logiciel

Le Xtrfy K4 RGB TKL n’a pas de touches dédiées, pas de multimédia ou de macro, en plus de se passer de tout type de logiciel de personnalisation. En d’autres termes, il s’agit de se connecter et d’utiliser, tout se fait physiquement donc nous n’avons rien à installer sur notre PC. Mais que se passe-t-il si le firmware doit être mis à jour? Eh bien, dans ce cas, nous avons un outil que nous pouvons télécharger à partir de ce lien, mais dont la fonction est uniquement de mettre à jour ce firmware.

C’est un cas rare dans le monde des joueurs car la plupart ou le moins ont tous un type de logiciel. Cependant la société suédoise a réussi à tirer le meilleur parti de la clé FN, grâce auquel nous pouvons non seulement utiliser d’autres touches telles que les commandes multimédia ou bloquer la touche Windows, cela nous permet également de configurer les six zones d’éclairage du clavier, de changer l’effet, de changer sa luminosité et même de bloquer tout le clavier.

Bien que sur leur site Web, nous ayons une liste de toutes les combinaisons possibles, nous savons que vous n’êtes pas des amateurs de lecture de manuels, heureusement, nous avons également une vidéo dans laquelle la société nous montre chacune des combinaisons clés et leurs effets.

La vérité est que même s’il est vrai que parfois nous manquons un logiciel pour créer des macros, la vérité est qu’au final, il y a beaucoup d’utilisateurs qui ne les utilisent pas, donc ils ne le manqueront pas. Le système de personnalisation du clavier est simple car il est assez bien indiqué dans chaque touche, donc la vérité est que vous vous y habituez presque immédiatement. Dans ce cas, la courbe d’apprentissage est presque inexistante.

Spécifications XTRFY K4 TKL RGB

Caractéristiques: Nom du modèle: XG-K4-RGB-TKL-R Dispositions disponibles: nordique, britannique, américain, allemand, français, italien, espagnol, portugais, russe Éclairage: RVB, 16,8 millions de couleurs Touches: 88, commutateurs tenkeyless (US 87): Mécanique Kailh Red RGBN-Key Rollover Anti-Ghosting 100% Touches spéciales / raccourcis: Paramètres d’éclairage, commandes multimédia Connexion: USB Poids: 1,05 kg Taille: 356 x 141 x 39 mm Câble: 2 m, toronné

Utiliser l’expérience

Lors de l’achat d’un clavier, plusieurs facteurs doivent être pris en compte, le plus important étant l’utilisation à laquelle il est destiné. Les besoins d’un utilisateur à prédominance gamer ne sont pas les mêmes que ceux d’un utilisateur qui l’utilise pour la bureautique ou la programmation. Nous vous avons récemment montré un clavier à 60% tel que le Razer Huntsman Mini et un clavier complet tel que l’HyperX Alloy Elite 2, tous deux destinés à un public gamer mais avec des formats opposés. Le premier super compact et le second complet, mais aujourd’hui ce que nous avons est un point intermédiaire entre les deux et pour beaucoup la solution idéale pour unir les aspects gamer et productivité.

La meilleure chose à propos de ce type de clavier est que la courbe d’apprentissage est presque nulle, il ne coûte rien de s’habituer à sa distribution et c’est toujours quelque chose à garder à l’esprit.

Xtrfy ne pourrait pas être plus clair, il veut de la simplicité et de l’utilité, indépendamment de ce qui pourrait compliquer la vie de l’utilisateur, comme l’utilisation d’un logiciel pour personnaliser le clavier. Cela signifie que pour certains utilisateurs, cela peut être insuffisant en raison de la limitation des options et de l’impossibilité de créer des macros. mais pour la grande majorité des utilisateurs, c’est exactement ce dont vous avez besoin.

Lors de l’utilisation, il est apprécié que les commutateurs constituent un réseau Cherry MX dissimulé, avec un itinéraire fluide et assez subtil dans le bruit qu’il produit. Il s’agit toujours d’un clavier mécanique, mais il n’est pas inconfortable à utiliser lors de l’écriture comme celui de cet article. Le toucher des touches a une légère rugosité et bien que ses touches donnent une sensation de qualité, j’aurais préféré l’utilisation du PBT dans sa construction. De même je remarque un léger balancement dans l’entretoise, qui devrait être polie.

En continuant avec les points positifs, nous avons la construction générale, c’est-à-dire qu’en le soulevant, vous remarquez un clavier ferme et pas du tout fragile, quelque chose que les claviers «bon marché» pèchent souvent. J’ai aussi aimé ces points de personnalisation tels que le logo de la marque sur la barre d’espace ou sur le bouton Windows, peut-être pour certains c’est excessif, mais dans mon cas ce n’est pas le cas.

Sans aucun doute, l’un des principaux mais que je mets à ce clavier est son câble fixe. Je peux comprendre que c’est le cas dans un clavier avec des besoins particuliers comme avoir un port USB supplémentaire, mais dans un clavier standard aujourd’hui je ne le vois pas et cela nous empêche de le remplacer s’il est endommagé.

Galerie:

Conclusions

Au moment de pouvoir le valoriser, il est clair que le prix influence et doit être pris en compte. Dans ce cas annoncé pour 99,00 €, bien que sur des sites comme Coolmod, nous le voyons pour 92 €. Avec ce prix, nous avons un clavier qui nous permet de jouer confortablement, avec des dimensions qui nous permettent de placer la souris à côté et de nous placer dans une position plus ergonomiquement favorable, mais il offre également les touches les plus utilisées dans les processus de bureau ou de programmation, réunissant le meilleur des deux mondes.

En général, c’est un clavier conforme, avec des performances correctes et une simplicité comme drapeau. Il n’a pas de grands éléments de différenciation, laissant son attractivité au prix et à la construction. J’aurais apprécié s’ils polissaient les détails mentionnés ci-dessus, tels que le problème du câble, mais sans aucun doute l’élément le plus significatif de ce clavier est qu’il a un prix intéressant, même si je pense qu’il aurait été possible de le baisser un peu plus pour en faire vraiment un clavier révolutionnaire.

Xtrfy K4 RGB TKL

92,95 €

Pour

Simplicité Aucun logiciel requis Commutateurs Kailh Red RGB Bonnes performances

Contre

Câble fixe Options de personnalisation limitées

