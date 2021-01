Beaucoup de bruit autour de lui, comme toujours quand quelque chose est libéré qui prie depuis des années et des années. Cyberpunk 2077 est avec nous depuis le 10 décembre dernier, et le serveur peut assurer sans crainte que n’a laissé absolument personne indifférent.

Une première qui a causé toutes sortes d’impressions et qui s’est polarisé comme jamais auparavant à la communauté des joueurs. Nous voulions y aller doucement, pour s’éloigner un peu de ce tourbillon de critiques et d’éloges pour se plonger dans Night City avec tout le calme possible d’un 2020 aussi mouvementé. Parce que oui, nous y jouons depuis son lancement, nous l’avons scruté comme jamais auparavant, et maintenant il est temps de rendre des comptes.

Le moment est venu de vous apporter Test du Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 – Le RPG que nous attendions?

Avant d’entrer dans le vif du sujet, je voudrais apporter quelques précisions. Pour cette revue, j’ai joué à la version PlayStation 4 sur une PS5. Cela signifie que j’ai pu éviter les problèmes de performances qui ont été observés dans la génération actuelle de consoles et leurs modèles de base, ainsi que de pouvoir profiter d’une cadence de 60 images par seconde à tout moment. De plus, j’ai raté la densité de population de la Xbox et les graphismes très puissants de la version PC.

Il va sans dire Je considère qu’un lancement comme celui fait pour PS4 et Xbox One est inacceptable, bien que, heureusement, ces problèmes soient quelque chose qui a un remède et qui, en fait, s’est déjà beaucoup amélioré avec les correctifs qui sont arrivés.

Je ne vais pas vous tromper. S’il a fallu près d’un mois depuis le lancement du jeu pour publier cette analyse, c’est pour deux raisons: la première, étudiez-le et savourez-le à fond afin, avec le sédiment laissé, de pouvoir équilibrer correctement le bon et le mauvais; le second, attend de voir comment les arrangements de CD Projekt RED ont évolué.

Jackie Welles est un personnage de Cyberpunk 2077 qui ne passe pas inaperçu grâce à sa façon d’être

Cela fait 8 ans d’attente et, avec ses lumières et ses ombres, le studio polonais a lancé un jeu vidéo en monde ouvert avec un design exceptionnel et une intrigue qui, le cœur en main, surprend comme peu d’autres. Derrière ses néons, ses explosions et cette campagne qui le présentait presque comme une “GTA futuriste” se cache une histoire qui vaut la peine d’être découverte.

Mais n’anticipons pas les événements. Allons-y par parties.

Grand Theft Auto ressemble, Cyberpunk est

L’idée que nous sommes confrontés à une GTA hypervitaminée est quelque chose qui nuit considérablement au travail de CD Projekt. Soyons clairs, tout au long de sa campagne principale, cela a donné le sentiment que nous étions face à un jeu hooligan et gratuit en monde ouvert qui nous emmènerait dans une ville futuriste. Et c’est La pire erreur cela pourrait être commis.

Cyberpunk 2077 est un RPG d’action à la première personne. Il y a beaucoup de tournage, il y a beaucoup de lignes de dialogue, il y a beaucoup de progression des personnages et il y a beaucoup de décisions à prendre. Dans les premières minutes, vous avez affaire à un éditeur dont on a beaucoup parlé, ainsi qu’à une trame de fond de votre personnage qui détermine sa façon d’être et ses possibilités.

Hideo Kojima est l’un des PNJ de Cyberpunk 2077

Et ici le premier problème apparaît. Il semble que le studio polonais ait désespérément voulu que son jeu fasse du bruit, négliger la cohérence et l’attention aux détails Ce que nous aurions attendu de ceux qui ont signé The Witcher 3. Au début, vous rencontrez un éditeur qui vous permet de modifier les organes génitaux, mais qui ne vous laisse pas jouer avec le teint du personnage. Au début, vous rencontrez 3 branches de personnages qui affectent les 10 premières minutes du jeu et certaines décisions spécifiques, mais rien d’influence, dans l’intrigue.

C’est comme un chanteur qui parvient à frapper une note très élevée, mais qui ne parvient pas à maintenir le ton pendant sa performance. Cela attire l’attention, mais pour le moment, il disparaît parce que tout le reste vacille.

Quel est le probleme avec ca? Quoi est extrapolée à l’ensemble du jeu.

Mon nom est V

La version PC de Cyberpunk 2077 a eu de sérieux problèmes avec les jeux

Le protagoniste de Cyberpunk 2077 est V. Vous êtes V et le jeu veille à ce que vous soyez clair à tout moment. Vous êtes quelqu’un qui doit traverser les pires quartiers de Night City et finir par défier une énorme mégacorporation tout en découvrant que votre existence ne tient qu’à un fil.

Il y a une torsion très intéressante dans ce titre qui vous prend totalement au dépourvu et vous donne envie de continuer à avancer, un titre que vous ne découvrirez bien sûr pas ici. Et c’est quelque chose qui, d’une certaine manière, agace. Parce que ça montre que le studio peut bien faire les choses et qu’il a encore ce qu’il faut pour faire une bonne histoire. Quel est le problème alors? Tout ce qui entoure l’intrigue.

AV, vous pouvez le transformer en ce que vous voulez. Forgez des alliances ou semez des ennemis avec différentes factions, modifiez son corps pour améliorer ses compétences au combat, habillez-le comme vous le souhaitez ou même plongez-vous dans son arbre de compétences en même temps que vous augmentez sa réputation pour l’aiguiser à votre guise tout en Forgez une légende dans Night City.

Avoir une voiture ou une moto est essentiel pour se déplacer dans Night City

De ce point de vue, il est conforme tout ce que vous attendez d’un RPG. Système de niveau, progression et statistiques des personnages. Même les armes ont un indicateur de dégâts et la capacité de générer des états modifiés. Cyberpunk 2077 vous permet également de jouer d’une manière ou d’une autre en fonction de la façon dont vous améliorez votre personnage.

Préférez-vous devenir fou avec votre fusil de chasse ou êtes-vous plus furtivité et piratage d’appareils et de personnes? Voulez-vous faire briller votre katana électrifié ou allez-vous vous tenir sur une colline pour tirer avec votre fusil de précision? Et si vous reconstruisiez la scène pour obtenir des indices qui vous donnent un avantage? Durant les premières heures, ces décisions surgissent constamment et vous font profiter de toutes les options qui s’ouvrent devant vous.

Savoir plus: Le site Web du DLC Cyberpunk 2077 est maintenant ouvert et annonce la date

Cependant, vous finissez par voir le carton. L’intelligence artificielle très faible des ennemis finit par rendre plus agréable de se lancer directement dans des fusillades que d’envisager d’autres options. Le système de piratage semble démodé. Les décisions dans les conversations, par exemple, se limitent à une ou deux décisions importantes et d’autres superficielles qui ne sont d’aucune utilité. ET les Neurodances, qui sont ce qui est utilisé pour reconstruire les faits dans certaines missions, ils ne sont pas exactement abondants malgré leur intérêt.

Quelque chose ne va pas quand un jeu vous donne autant d’outils mais ne leur donne pas tous la même pertinence. Et surtout quand c’était l’un de ses locaux les plus importants. Apprenti de tout, maître de rien.

Qu’arrive-t-il à Night City?

Cyberpunk 2077 prend en charge le lancer de rayons

Je me suis trompé avec un Corpo pour payer un robot à un groupe de gangsters et, à la fin J’ai tué le groupe, j’ai gardé le robot et le Corpo. J’ai essayé d’escroquer des membres d’un gang ennemi et j’ai même aidé un distributeur automatique qui envisageait le sens de la vie.

Je ne te tromperai pas, Cyberpunk 2077 m’a offert de nombreuses missions que j’ai adorées. M’a même fait détruire des flamants roses décoratifs parce qu’une voiture (oui, une voiture) était terrifiée à cause de lui. Mais, du revers de la médaille, cela m’a aussi amené dans des poursuites qui ont été résolues par une IA complètement stupide, ou des missions qui viennent d’être interrompues.

Une promenade idiote à travers la ville sert à découvrir tant de choses à faire, mais uniquement sous forme de missions. Des personnages qui vous appellent au téléphone pour vous proposer des commandes ou vous vendre des véhicules, ou qui apparaissent simplement marqués sur la carte pour voir ce qu’ils peuvent vous offrir. Il y a vraiment beaucoup à faire. Le problème est que ce monde ouvert n’est pas organique.

Laissant de côté la petite population qui apparaît dans la version PlayStation, le sentiment que Night City transmet est que C’est une décoration magnifique et écrasante, mais inerte. Quelque chose que vous pouvez regarder, mais pas toucher. C’est comme voir le décor d’un théâtre ou d’un film. De l’extérieur, ça a l’air bien, mais à l’intérieur, vous pouvez voir toutes les coutures.

C’est immense

Le fait est que Cyberpunk 2077 n’est pas un film, c’est un jeu vidéo, et pour couronner le tout, un monde ouvert. Son monde n’est pas bien construit du point de vue que ce médium devrait offrir, et moins quand, regardez où, on a des trucs comme GTA. Les passants sont fous de rage, et parfois ils ne réagissent même pas lorsque vous les frappez, ou ils disparaissent simplement lorsqu’ils se sentent menacés.

Si vous voulez créer un monde de jeu crédible et immersif, vous ne pouvez pas vous cacher seul dans quelques scénarios à couper le souffle. Vous devez offrir la vie. Vous devez vous assurer que le trafic sait comment réagir à vous, non pas qu’il reste bloqué sans savoir quoi faire dès que vous laissez une voiture au milieu de la route, ou que les PNJ ne bronchent pas lorsque vous tuez quelqu’un en plein visage.

Pour chaque bonne expérience que j’ai eue, Night City et le jeu m’ont jeté une cruche d’eau froide qui m’a sorti de la plongée. Voitures explosant ou tombant du ciel au hasard, les PNJ réagissant à absolument rien ou des erreurs qui m’ont directement obligé à redémarrer la console.

Capture d’écran Cyberpunk 2077

Le pire à ce sujet est que ces problèmes qui découlent du comportement du monde ce n’est pas quelque chose qui est corrigé avec des correctifs. C’est quelque chose qui doit être reprogrammé, et CD Projekt RED a actuellement d’autres priorités.

Le goût doux-amer de Cyberpunk 2077

L’une des nombreuses versions possibles de V

Je veux qu’il soit clair que J’ai vraiment apprécié Cyberpunk 2077. J’étais très heureux quand j’ai réussi à percer le mur émotionnel du Panama et à la connaître à fond, j’ai été “foutu” en assistant aux funérailles d’un bon ami et cela a beaucoup pesé de vouloir me connecter davantage avec Johnny en sachant ce que c’était à moi de le faire. CD Projekt RED a su jouer des notes avec une compétence et une maîtrise exceptionnelles.

C’est une expérience passionnante si vous vous connectez avec elle, mais aussi il voyage constamment. Son monde est écrasant, son atmosphère est brutale et ses personnages ont un immense charisme. Je les adore, mais le sac à dos que j’ai porté pour faire ce chemin a été de plus en plus alourdi à cause des problèmes survenus en jouant.

C’est un jeu trop incohérent et limité. Il n’est pas à la hauteur de son nom, ni de celui des responsables. Il a des moments dans lesquels il brille énormément, et d’autres dans lesquels il frustre comme peu d’autres. Je dois avouer que j’ai ri, que je me suis amusé et que cela m’a même agité. J’ai eu des moments où je ne savais pas quoi dire dans une conversation.

Mais aussi d’autres dans lesquels j’ai dû rire de leurs aspects “cassés”. Il est décevant que quelque chose d’aussi ambitieux et génial soit devenu incontrôlable pour cette équipe, car ce qu’ils avaient était vraiment bon et ils n’ont pas été en mesure de le prendre sur la bonne voie ni au niveau du développement ni au niveau de l’organisation. J’ai apprécié Cyberpunk 2077, mais pas du tout comme prévu.

Johnny Silverhand est le meilleur personnage du jeu

▪ Date de sortie: 12/10/2020